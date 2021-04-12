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美麗華高球場假併購解僱工會？勞動部：配合勞動局調解

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

美麗華高爾夫球場爭議不斷。資方近日將公司業務分割給旗下3家新成立的子公司，把所有員工分散到這3家公司，並直接解雇工會理事長黃文正和多名工會成員，遭工會質疑是「假併購之名行解僱工會之實」。桃園市產業總工會及美麗華開發企業工會(美麗華工會)今日呼籲勞動部及法院捍衛勞工基本權益。

勞動部表示，勞動部將配合新北市政府勞動局進行調解，尋找解決方案，爭取工會的運作權及理事長的工作權。勞動部也呼籲公司應尊重工會，維持勞資關係和諧，才能有助於企業發展。

美麗華工會提出三大訴求：一、美麗華資方立刻回復所有被解雇員工工作，勿以企業併購法混淆視聽；二、勞動部應立即介入本案，要求美麗華資方完成分割前與工會對等協商；三，法院針對團協違約金案判決，應審酌美麗華資方意圖瓦解工會的事實。

工會指出，資方在107年初無預警解雇多名擔任場務員工的工會會員，發動了為期12天的罷工，最後順利讓會員復職，並且簽訂團體協約明訂實施外包前要跟工會協商。109年因為資方意圖進用外包人員，所以爭議再起，最後經由勞動部不當裁決委員會認定資方違反工會法，工會也依據團體協約提出違約金訴訟，目前正在地方法院審理中。

儘管勞動部裁決結果認定資方違反工會法，美麗華資方卻在8日通知所有員工，以分割為由，把所有員工分散到三家公司，並且直接解雇工會理事長黃文正和多名工會成員。

勞動部指出，接獲工會所送不當勞動行為認定申請案，將立即依勞資爭議處理法啟動裁決審理調查程序。本案如經裁決認定雇主有利用併購瓦解工會組織運作之意圖，即構成違反工會法，勞動部將依法進行裁罰，對不履行裁決命令者，將施予連續罰。

勞動部

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