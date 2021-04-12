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敲挖墾丁珊瑚為研究？ 專家出面回應：國際多年作法

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
研究人員利用黏膠把挖下的珊瑚黏到消波塊或死亡珊瑚上，此舉令潛水教練相當不認同。圖／邱文傑提供
研究人員利用黏膠把挖下的珊瑚黏到消波塊或死亡珊瑚上，此舉令潛水教練相當不認同。圖／邱文傑提供

屏東恆春一名邱姓潛水員日前在墾丁知名潛水景點後壁湖出水口周邊，發現大批潛水者以工具敲打、挖掘活珊瑚，隨後將碎片黏在消波塊及死亡珊瑚上，此舉，潛水教練相當不認同，也痛批把美麗珊瑚礁弄得坑坑疤疤，對此，海生館珊瑚專家澄清，移植珊瑚是國際採用多年的做法，更有助提升珊瑚耐熱力。

邱姓潛水員11日前往墾丁知名潛水景點後壁湖出水口潛水，發現一群潛水團體，在海中對在完整珊瑚礁敲打、挖掘活珊瑚，遺留許多坑洞，隨後，利用黏膠把挖下的珊瑚黏到消波塊或死亡珊瑚上。

邱姓潛水員指出，這群潛水員在移植珊瑚的過程中，還拍照留念，給人的感覺，並不像專業人員或研究者，且作法詭異，也質疑是研究還是搞環境破壞？

對此，參與珊瑚移植的國內珊瑚專家、海生館研究員樊同雲回應，珊瑚園藝是國際採用多年的做法，國際也有許多成功案例，因此，會採移植周邊原生耐熱珊瑚，也是為了恢復珊瑚生機，更有助提升珊瑚抗白化能力。

樊同雲表示，會選在出水口的原因，因該處已經歷多次珊瑚白化，加上氣候變遷日益嚴峻，該處潛水也安全，所以才選在此處進行復育工作。

樊同雲還說，復育是緩慢又耗時的過程，自然會有復育的過渡期，且潛水作業難度較高，因此，期盼能培訓更多公民科學家參與，才會透過拍照、拍影片記錄，未來也會持續關注、監測移植的珊瑚變化，請民眾放心。

邱姓潛水員認為移植珊瑚的過程中，還拍照留念，給人的感覺，並不像專業人員或研究者，也質疑是研究還是搞環境破壞。圖／邱文傑提供
邱姓潛水員認為移植珊瑚的過程中，還拍照留念，給人的感覺，並不像專業人員或研究者，也質疑是研究還是搞環境破壞。圖／邱文傑提供
邱姓潛水員11日前往墾丁知名潛水景點後壁湖出水口潛水，發現一群潛水團體，在海中對在完整珊瑚礁敲打、挖掘活珊瑚，遺留許多坑洞。圖／邱文傑提供
邱姓潛水員11日前往墾丁知名潛水景點後壁湖出水口潛水，發現一群潛水團體，在海中對在完整珊瑚礁敲打、挖掘活珊瑚，遺留許多坑洞。圖／邱文傑提供

珊瑚 墾丁 氣候變遷

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