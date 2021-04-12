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台灣人瓜子臉黃金比例出爐 超過這比例就算國字臉

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
陽明交通大學與北榮合作研究發現，原來台灣人最喜歡的瓜子臉，是「下頷骨角間距」的「顴骨間距」比例為75%，如果比例上升至83%，就會被認為是「國字臉」。圖／陽明交通大學提供
陽明交通大學與北榮合作研究發現，原來台灣人最喜歡的瓜子臉，是「下頷骨角間距」的「顴骨間距」比例為75%，如果比例上升至83%，就會被認為是「國字臉」。圖／陽明交通大學提供

世界上有各式各樣的美，只是有的比較主流，比如「瓜子臉」。陽明交通大學與北榮合作研究發現，原來台灣人最喜歡的瓜子臉，是「下頷骨角間距」的「顴骨間距」比例為75%，如果比例上升至83%，就會被認為是「國字臉」。牙科專家提醒，如果愛美民眾對自己的臉型不滿意，建議到具備整合多次專科的牙科診所或醫院，進完整的測量和評估，也要認知到醫療可能無法有神效、能理解醫師是在科學範圍內給予建議和協助。

研究團隊將一名成員的臉拍照，透過圖片編輯軟體調整「下頷骨角間距」的「顴骨間距」比例為90%、87%、85%、83%、80%、75%、70%、65%等八種不同臉形；數字愈高，代表臉型越方正，反之則越尖。由203名接受問卷者隨機觀看八種臉型，依據美觀評比來作0到100的評分，同時勾選這些臉型是不是心目中的國字臉。受試者包含陽明交大牙醫系的五、六年級的學生、北榮醫護與病患。

統計分析發現，75%的瓜子臉的評分高達74.46分，是最受歡迎的臉型，90%的寬臉只得到39.33分，比例65%的臉太尖，也不受青睞。此外，國字臉臉型認定，比例是以83%為上限，即比例大於83%就會普遍被認為是國字臉。

民眾看了數據來，如果希望醫師調整為黃金比例，做得到嗎？三軍總醫院牙髓病科科主任、口腔顎面外科主治醫師李曉屏表示，臉型的改變有些可以藉由牙齒，有些則是骨性的，牙齒的調整效果有限。需要從3D立體面向去完整評估軟、硬組織、測量角度，同時也要考量下巴骨的距離、鼻尖到人中和下巴等不同位點之間的美學比例，整個療程也可能包括咬合重建、正顎手術、美容等多面向。

國立陽明交通大學牙醫學院院長張國威表示，如果要改變臉型，通常會以臉的下半部比較容易調整，現代醫學影響評估和模擬技術也很發達，預測值和實際值的差距已經越來越小了，民眾諮詢時對於自己的現況和目標都可以更具體了解。

張國威要提醒的是，千萬「不能過度期待」，醫學無法有神效，但是可以在科學範圍內做調整，還是要尊重醫師的專業評估建議。張國威表示，如果民眾真的很在意，建議到具備整合多次專科的牙科診所或醫院，進完整的測量和評估。

醫師 牙齒 牙醫

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