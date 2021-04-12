媽祖遶境徒步遠行 醫師提醒注意肌肉腫脹、尿色變深
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動正展開，苗栗白沙屯媽今天凌晨也展開8天7夜徒步進香活動，台灣每年重要的宗教盛事都是長時間的徒步遠行，對於信徒與香客皆是挑戰，在劇烈運動、水分補充不足的情況下，很可能發生「橫紋肌溶解症」，醫師提醒跟隨遶境的民眾注意自己身體狀況。
大甲李綜合醫院跟隨媽祖遶境協助醫療救援服務多年，腎臟科陳采峯醫師提醒，過去就曾發生民眾因為長時間的劇烈運動，導致「橫紋肌溶解症」，通常會出現肌肉痠痛、無力、腫脹、甚至僵硬等症狀，當肌球蛋白或肌細胞內容物釋放至血液中，會有發燒、噁心、嘔吐、心律不整、意識不清。
出現在尿中時，尿液顏色會呈現暗褐紅色、深棕色，他提醒民眾在遶境時，要經常檢視自己尿液的顏色，以及肌肉痠痛情形，若出現以上症狀，輕微者可趕緊大量喝水、停止運動以免繼續傷害；但若持續運動而沒有即時治療，使橫紋肌溶解症的範圍擴大，肌肉破壞更厲害，尿中肌球蛋白的濃度太高，導致腎臟功能損傷增加，甚至導致急性腎衰竭，可能有終身洗腎或致命的危險。
復健科陳威志醫師也提醒民眾，在長距離徒步行走後，時常會有內側腳踝下方疼痛的情形，嚴重的話舉步維艱，甚至出現「脛後肌肌腱炎」的可能。典型症狀是腳踝內側下方疼痛腫脹與壓痛，影響到腳部其他小骨頭之間韌帶的鬆弛與疼痛，最後造成腳弓塌陷，演變成「後天扁平足」，平時可以單腳墊腳尖測試測試看看自己脛後肌的功能是否良好，當單腳無法順暢做出墊腳尖(heel rise)，甚至出現腳後跟外翻時，脛後肌可能已有功能不足現象。
若遶境期間發生腳踝疼痛，除適度休息、減少走路及腳部活動外，可服用非類固醇消炎藥止痛、使用貼布舒緩腿部肌肉、搭配復健物理治療、或者選用合適的鞋墊來支撐與減緩足弓壓力，平時也可透過強化臀大肌、臀中肌、脛骨後肌的肌力，以及伸展緊繃的小腿與腳底板肌肉活動來復健訓練。
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