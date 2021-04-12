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有圖為證！洗米水別倒掉 家事達人教3招妙用

聯合新聞網 / 綜合報導
洗米水其實有著多種清潔用途，可以保存使用。圖擷取自暮らしニスタ
洗米水其實有著多種清潔用途，可以保存使用。圖擷取自暮らしニスタ

煮飯時必然會先洗米，而洗米後用過的洗米水，多數人都是直接倒掉流掉。不過最近日本媒體「暮らしニスタ」就分享，其實洗米水有著強力的去污能力，與其倒掉不如先用瓶子等容器裝起來保存來，並且舉例洗米水的三種用途。

1.清洗盤子髒污

好比在吃沙拉時，一定會準備大量的醬汁調味，讓盤子染上污垢。此時比起用一般自然水浸泡餐盤，改用洗米水浸泡，去污的效果更加明顯。

下圖的盤子在擦拭髒污後，左方的浸泡在洗米水中，右方的則是在一般自然水中浸泡，時間同樣是10分鐘。可以看到在浸泡結束後，左方的餐盤更為光亮，而且實際用手去觸摸，也能感受到沒有任何油污的殘留。

左邊為使用洗米水浸泡清洗過的餐盤，右邊則是僅浸泡過一般清水的餐盤。圖擷取自暮らしニスタ
左邊為使用洗米水浸泡清洗過的餐盤，右邊則是僅浸泡過一般清水的餐盤。圖擷取自暮らしニスタ

2.清潔水龍頭把手

使用水龍頭，經常會留下水漬髒汙，時間久了變難以清洗。此時找來一個容器倒出洗米水，在室溫放置1小時，讓裡頭的物質沉澱。接著捨棄清水部分，使用沉澱的白色液體擦拭水龍頭，再以清水沖洗。從以下照片中可以明顯看出水龍頭恢復了以往的光亮，就像新的一樣。

使用洗米水沉澱物清潔過後，水龍頭明顯變得更光亮。圖擷取自暮らしニスタ
使用洗米水沉澱物清潔過後，水龍頭明顯變得更光亮。圖擷取自暮らしニスタ

3.去除餐盒異味

裝過泡菜、義大利肉醬之類的餐盒，食物留下的味道經常難以清潔，即使多次反覆沖洗，都不一定能讓味道散去。此時在已經清洗過，但仍殘留食物味道的餐盒內倒入洗米水，並放置一個晚上，再用清潔劑刷過一次，就會發現味道已經徹底被清除，

讓餐盒浸泡洗米水一整晚後，就能去除食物的味道。圖擷取自暮らしニスタ
讓餐盒浸泡洗米水一整晚後，就能去除食物的味道。圖擷取自暮らしニスタ

日本

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