禁金屬纜繩山豬吊 林務局改良2000組塑膠款供民眾更換

民眾使用「山豬吊」捕捉獵物，常造成動物四肢受傷，農委會表示，農委會林務局開發塑膠的陷阱，可避免大型動物誤入被捕捉，現階段開發2000組，可以讓農民免費更換。

立法院經濟委員會今討論動保法修正草案，立委關心山豬吊陷阱傷害動物以及動物福利。

山豬吊是一種以金屬材質繩索並以續壓式彈簧裝置束綁，當動物肢體踏入踏板時，踏板迅速收合，金屬或尼龍材質套索勒住其肢體，動物越掙扎時，越掙扎套得越緊，動物無法逃脫，甚至扯斷。

立委邱議瑩表示，山豬吊被各種獵人引用，林務局開發精準踏百套所，這東西是否開始準備量產推廣，讓農民使用。2000組是否夠用？立委楊瓊瓔說，使用山豬吊，動物卡住就會掙扎，掙扎就會受傷，稽查實際執行上，如何處理；現況是上有政策下有對策，民眾會說，其中不要用彈簧、不要用金屬就好了。

農委會副主委黃金城表示，林務局開發小型的器具捕捉動物，大動物不會踏進去，把這屬於金屬的捕捉器排除掉，這部分民眾可以把原本手中的、金屬的山豬吊捕捉器，跟林務局換新式的，這樣捕捉比較人道，民眾只要把原本的拿來就可以免費更換，並且組成一個輔導團隊到原住民地區進行輔導，至今已經換了200組。