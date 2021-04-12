科學研究：75％瓜子臉最有吸引力 太尖反而不討喜

什麼樣的臉型最具吸引力？陽明交通大學與台北榮民總醫院發表研究成果，只要兩側下顎骨角的距離，與兩側顴骨的距離比例越接近75％，也就是瓜子臉，是最具吸引力的臉型。當瓜子臉比率為65％的時候，因為臉型太尖，反而不受青睞。反之如果比例大於83％，恐怕會被認為是國字臉。

陽明交大表示，下顎骨角距離與顴骨距離的比率，呈現了正面臉型從上到下向內收斂的幅度，姑且稱之為瓜子臉比率。多數人普遍認為瓜子臉是最美的臉型，國字臉的吸引力則比較低，但到底甚麼樣的臉型可以算是瓜子臉？什麼樣的臉型會被認為是國字臉？榮陽團隊透過科學實證，給出了精確的答案。

研究團隊的拍下一名成員的臉型，為了避免臉型長度比例影響判斷標準，臉型照片依據三分法透過Photoshop軟體完美調整，隨後再將照片中模特兒的臉型，依據90％、87％、85％、83％、80％、75％、70％、65％的瓜子臉比率，修改成八種不同收斂度的臉形。數字愈高，代表兩側下顎骨距離，與兩側顴骨距離比例越接近，也就是臉型越方正；反之則下巴越尖，越接近所謂的瓜子臉。

陽明交大收集203名接受問卷者答案，包含陽明交大牙醫系的五、六年級的學生，以及台北榮總的醫護與病患，由他們隨機觀看這八張臉型照片，依據美觀評比來作0到100的評分，同時勾選這些臉型是不是心目中的國字臉。

研究團隊統計發現，具有75％瓜子臉比率的臉型獲得74.46的吸引度評分，是最受歡迎的臉型。90％收斂度的臉型則只有39.33分，被認為是最不具吸引力的臉型。

另外，當瓜子臉比率為65％的時候，因為臉型太尖，反而不受青睞。研究團隊也從統計中歸納出一般人認為國字臉的臉型收斂比率是以83％為上限。換句話說，當臉部的錐形比率大於83％，普遍就會讓人有國字臉的感覺。

陽明交大指出，歐美人類學家曾發現高加索白人最能接受的瓜子臉比率大約是70％，中國的研究則是86.8％，但由於實驗方法不同，這些數據只能供作參考。依據榮陽團隊的研究，台灣的審美標準顯然是在兩者之間。

台北榮總口腔顎面外科主治醫師、陽明交大牙醫系兼任副教授吳政憲說，微整形近年受到歡迎，這項研究對於那些想要進行下顎矯正整形的民眾，可提供初步的參考標準。但他也說，任何手術都有風險，美是一種很主觀的感覺，美感也隨著時代有不同的定義，重點是要對自己有自信，就會散發出美的氣質。