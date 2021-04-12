今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(12日)晨觀測資料顯示，關島南方海面的熱帶雲簇緩慢發展中。至於什麼時候才會被命名？最新(11日20時)美國模式(GFS)模擬約還要2天，歐洲(ECMWF)模式模擬則大約還需3天。美國模式模擬在關島西方海面緩慢向北、再轉東北。歐洲模式模擬在菲律賓東方海面即逐漸向北迴轉。

他表示，兩模式模擬皆屬歷史上「4月颱」的第1類路徑(在台灣東側大迴轉)；至於能發展至多大？多強？已非重點！因對台已無構成威脅的疑慮，亦無紓解乾旱的機率。

中央氣象局表示，今天（12日）至明天（13日）白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨；晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區、中南部山區及馬祖轉為有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；今、明兩天西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，請注意。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，台灣海峽及西部沿海有低雲或霧，東部近海有平行海岸的降水回波，東半部零星降雨。大氣回暖，今晨低溫與昨晨相比上升約2度。截至5時本島平地最低氣溫出現在花蓮壽豐鄉16.4度。其他各地區最低氣溫：北部(新北新店區)17.3度，中部(南投中寮鄉)16.9度，南部(台南新化區)17.2度。

他說，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明(11、12日)兩天各地晴時多雲，東半部及山區午後有局部短暫雨的機率；白天暖熱早晚稍涼；西半部及外島易有霧，西半部空品不佳。今天各地區氣溫：北部17至31度，中部17至33度，南部17至35度，東部16至31度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明晚起至週六(17日)，華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期很短。短波接近時雲層增厚、往南擴展，北部及東半部易受到其邊緣影響、降雨機率提高；短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔。

至於中南部處在東北風背風區、不易降雨，山區偶有局部短暫雨的機率。他說，週三、週六北台氣溫略降、轉涼，週四、五(15、16日)氣溫則略回升；中南部氣溫變化較小。下週(18)日水氣漸散，天氣轉乾，北台偏涼，中南部舒適微熱早晚涼。由於是短波的變化，模式持續調整，需隨時注意資料的更新。