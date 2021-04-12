健康你我他／存老本安居 盼住無障礙

我與家人住在小型公寓大廈，雖有電梯，但是從騎樓進到一樓電梯，還有幾個階梯，往往造成輪椅族的不便，必須仰賴親友協助。

政府雖有長照服務計畫、銀髮安居計畫、長者換居計畫，然而恐怕是僧多粥少、雷聲大雨點小。不能空等政府的政策實施和法令鬆綁，求人不如求己，有備無患，事先規畫，才不至於措手不及。

年老不是問題，知己知彼百戰百勝，只要有老健、老本、老伴、老友，就足以安居。老健方面，要維護好身體健康，擁有生活自理能力，所以，我每天爬樓梯、步行健走。老而健康，無處不可居。

老本方面，應妥善理財規畫，為老來存一桶金，有錢好辦事。錢財雖非萬能，沒錢萬萬不能。必要時，將住家改造為無障礙空間，或另謀合宜住居環境、老人住宅。購買或承租一樓的房子、養護中心也是一個好選項。

老伴方面，少年夫妻老來伴，配偶相互照顧，生活重要依靠，深化彼此的伴侶關係。老友方面，要有知心的朋友，讓心靈有慰藉，精神有支柱，也是安居必備條件。

為了日後不要讓自己成為被囚居的老人，我正努力貫徹安居方案。希望身體常保強健，那才是安居的首要。