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幼兒園托嬰中心室內空品納管 擬公私有別採「雙軌制」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署擬納管幼兒園、托嬰中心室內空品，先前在南部召開草案公聽會遭業者掛白布條抗議。圖／中華民國兒童教保聯合總會副總會長包崇明提供
環保署擬納管幼兒園、托嬰中心室內空品，先前在南部召開草案公聽會遭業者掛白布條抗議。圖／中華民國兒童教保聯合總會副總會長包崇明提供

環保署去年預告擬納管2200多家幼兒園托嬰中心、地區醫院等場所的室內空氣品質，引發南部托嬰、幼兒園業者反彈，還掛白布條稱「我會顧孩子、不會顧空氣」。環保署表示，將考慮採雙軌制進行，優先納管公立幼兒園、托嬰中心，至於私立場所則會採取鼓勵制度，先推動自主管理標章。

為改善室內空品，環保署去年預告「應符合室內空氣品質管理法之公告場所」草案，核定招生人數200人以上的幼兒園、收托人數35人以上的托嬰中心、20床以上的產後護理機構、地區醫院、健身中心等，應符合室內空品管理法，必須設置空品專責人員、訂定空品維護管理計畫，並實施空品定期檢測等，法規上路也會給予一年緩衝期，降低業者衝擊。

南部先前召開草案公聽會，有幼兒園、托嬰中心業者現場質疑，為了室內空品設立專職人員不但耗費成本，也不符合托幼人員的專業，「有必要為了喝一口牛奶，養一頭牛嗎？」

針對業者反彈，環保署說，將考慮採取「雙軌」措施，公立場所先納管，但上路時間還要召開研商會後才能確定；至於私立場所就先採用自主管理標章，若符合規範就可以申請標章，讓家長放心，最快五月上路；不過原先統計約納管2200家，現在範圍縮小到公立場所，因此實際納管數會減少。空品檢核則是要寫維護管理計畫書，並定期以儀器檢測，確認哪些地方容易有超標疑慮、應該如何解決，若不合格就要限期改善。

環保署表示，空品專職人員並非額外聘請，只需要現有員工或教師受訓幾天就可取得證照，學習如何透過通風、空間設計或熱交換等作法，在實務上改善空品，不會增加太多營運成本。

環保署說，由於幼兒園、托嬰中心族群較為敏感，優先納入室內空品納管，至於國中小校園部分，由於國中小未來將廣設冷氣，將由教育部協助在設置冷氣時，一併考量室內通風及空品問題，因此暫時未列入這波納管。

幼兒園 托嬰 環保署

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