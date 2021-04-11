管肉管遊具管空品 1幼兒園要設8專責人員「吃不消」

環保署擬納管幼兒園、托嬰中心等敏感族群場所的室內空氣品質，並要求設置空品專責人員，家長及環團樂見其成，認為可保障嬰幼兒健康，但幼兒園業者反彈，各部會為了管制萊豬、遊具、監視器等，一間幼兒園、托嬰中心最多要設7名專責人員，加上空品就8名，「沒有三頭六臂難以勝任。」

中華民國兒童教保聯合總會副總會長包崇明質疑，環保署說空品專責人員只要兼任，但各部會都要求設置專責人員，包括消防署「防火管理人」、疾管署「感染管控專責人員」、社家署「監視器專責人員」、職安署「丙種職安衛業務主管」、衛福部「遊具專責人員」、勞動部「勞動檢查人員」、食安署「肉品管理專責人員」，若再加上空品人員，一個小小的托嬰中心或幼兒園只有4、5名人力，就要設8名專責人員，實在吃不消。

包崇明說，流動人員無法隨時進入幼兒園、托嬰中心，立案時就有每人每平方公尺的空間、班級人數及開窗面積的限制，沒人會質疑室內空氣品質對兒童健康的重要，業者也不會逃避這些責任，但是做法應該改變，可以比照水質檢測，定期請廠商做室內空品檢測，不需要設置專責人員或購置任何檢測儀器。

南部張姓家長表示，中南部空氣差，不少家長都很重視孩子呼吸的空氣品質，幼兒園或托嬰中心當然應該做好空品管理，若有定期檢測或設有空氣清淨機「很加分」，即使是私立場所也應強制納管或自主管理標章，才會比較放心將小孩送過去。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，空氣跟健康息息相關，支持納管幼兒園、托嬰中心空品，才能讓更多人注意空汙問題，不過也要避免第一線人員負擔過重。他說，遇過有些幼教人員連「空品橘燈、紅害」都不知道是什麼意思，顯現大家對空品的認知程度仍不足，未來更重要是從教育及宣導落實空品概念，讓幼教人員知道空汙時應採取關窗或避免戶外活動等適當處置。