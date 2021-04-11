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躲過死劫餘悸猶存 紅鼻子醫師「撐竿跳」助病童

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
紅鼻子醫師幫助骨折病童重拾笑容。圖／花蓮門諾醫院提供
紅鼻子醫師幫助骨折病童重拾笑容。圖／花蓮門諾醫院提供

太魯閣列車出軌事件發生後，湧入各界善款與協助，其中，有一名11歲男童腿部骨折，送至花蓮門諾醫院，雖受到驚嚇、情緒些許低落，但經醫師與家長評估後，並未罹患創傷後症候群，除執行基本治療行為，更邀請紅鼻子醫生（小丑醫生）開立「微笑處方」，陪伴喜愛運動的男童玩「撐竿跳」，緩解男童生、心理的病痛及壓力，家長與醫療團隊也樂見此景，是兒童友善醫療的一大美事。

何謂紅鼻子醫生（小丑醫生）？

紅鼻子醫生是一群富有舞台經驗，且受過基本衛教、疾病認識、醫病倫理、兒童與青少年發展心理學等專業訓練的演員，還要去醫院實習觀察，利用有趣的遊戲、音樂及肢體表演等，讓醫院裡的孩童、家屬、醫護團隊及高齡長者紓解緊張焦慮的情緒，藉由歡笑，緩解身體與心理上的病痛及壓力，過程中並不會干預醫療行為。

紅鼻子關懷小丑協會秘書長陳慧潔表示，一名參加田徑隊的11歲男童在歷經太魯閣號列車出軌事件後，腿部骨折，術後心情低落，碰巧協會的小丑醫師每個月都會去花蓮門諾醫院兒童病房服務，經院方與家長協調，小丑醫師特別至家庭病房，為病童開立「微笑處方」；得知病童喜愛運動，小丑醫師特別準備「撐竿跳」遊戲，降低男童身處醫院的緊張感及壓力，更有力量面對病痛。

陳慧潔舉例，罹患癌症、罕見疾病或常生病住院的孩童常常覺得自己喪失「話語權」，生病後都要遵從醫護人員的指示，要按時吃藥、有時不可以外出或是不能吃某些食物，孩童即使不知道為什麼要這樣做，仍要「乖乖聽話」照做，這時，小丑醫師的陪伴能讓病童能做回自己，恢復信心。

紅鼻子醫師是夥伴：給病童「話語權」

不同於音樂、藝術治療，陳慧潔表示，小丑醫師不是治療師，而是以「夥伴」的角色，陪伴病童做他們想做的事、玩想玩的遊戲，有時候小朋友還會對小丑醫師說「你很吵，我不想跟你玩，你出去」，其實也讓病童重新找回話語權，即使不是直接治療身上的病痛，但每週、每月10到15分鐘的定期陪伴，能將病房打造成病童自己的異想世界。

陳慧潔進一步說明，小丑醫師每次的表演會依據病童狀況量身打造，且與病童遊玩的遊戲項目眾多，有為了讓病童乖乖吃藥的吃藥遊戲，或是魔術秀、畫畫比賽，不只對病童有助益，甚至對家長、醫療團隊都有幫助。

紅鼻子醫師友善醫療 對家長、醫療團隊也有助益

陳慧潔表示，之前有病童已經失去意識，但家長請小丑醫師在拔掉呼吸器之前，再陪病童玩一會兒，「這對家長也是很大的安慰」；之前有3歲女童做脊椎注射，需要2至3名醫護人員壓著，但因為小丑醫師在亦旁協助轉移病童注意力，能舒緩病童情緒與疼痛感，增進治療品質，減輕醫護人員的照護負擔。

醫師 醫護人員

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