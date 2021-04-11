一張圖看天氣！鋒面東北季風夾擊 北台灣暖2天又變濕冷

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」預報，明後兩天舒適暖熱，有夏天的感覺，但明天晚上開始鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部地區及中南部地區轉為有雨，整體而言，北台灣感受濕涼，其他地方早晚變涼，民眾出門記得攜帶雨具、穿戴保暖。

氣象局表示，周一至周二白天各地天氣大多穩定，白天舒適暖熱，有夏天的感覺，西半部日夜溫差大，東半部地區有局部到零星的降雨，午後西半部山區亦有零星雨。

氣象局說，周二晚上至周三期間，鋒面通過及東北季風增強，周四至周日受東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區為有局部短暫雨的天氣，其他地區亦雲量增多；周二晚上至周日北台灣感受濕涼，其他地方則是高溫略降，早晚較涼。

氣象局提醒，周一及周二西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，於霧中行車請開近光燈或霧燈，交通往返注意行車安全；周一至周三基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，海邊活動請注意安全。