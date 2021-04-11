家庭聚餐禁玩手機 全家人更健康

家庭聚餐時以交談代替玩手機，可以降低肥胖機率。研究指出，當家庭成員同在一起吃飯，以互相交談來取代各自玩手機，可以放緩進食速度，也較容易感到飽足，降低肥胖等風險。另外專家也鼓勵，家庭聚餐的交流可以幫助兒童提早建立良好的溝通能力，以及維繫家庭關係。

Study Finds報導，西班牙的營養學專家在研究疫情對家庭聚餐的影響，發現若家長嚴格規定不得在進食時使用手機，孩子會更懂得如何細嚼慢嚥，並且認知到正確的飽足感，對於整體飲食習慣和健康有幫助。

專家指出，在疫情前，許多家庭的飲食可能都是各自解決，因此很容易吃不健康的食物，或者邊吃飯邊滑手機，但疫情間，家庭聚在一起吃飯的時間變多，有些家長會嚴格要求孩子不得在用餐時間使用手機，而專家肯定這樣的教育對孩子的健康有益處，可以避免肥胖、胃病等風險。

國際環境研究與公衛雜誌報導，西班牙加泰隆尼亞大學的安娜．巴赫．法格教授指出，如何吃得健康，食材選擇固然中要，如現今十分流行對健康有益的地中海飲食、素食等，但良好的吃飯習慣也是影響健康的關鍵之一。

她還表示，從研究中發現，家庭聚餐時間變多，有助於孩子提早建立良好的溝通能力，以及維繫家庭關係。有參與研究的父母表示，要趁孩子還小時，多多利用吃飯的時間交流溝通，若沒有提早開始建立關係，等孩子到了青春期，會更難溝通，而且家庭聚餐比起各自吃外食，更能把關食材的新鮮於否，如增加蔬果，減少油膩食物等。

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