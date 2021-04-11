週一週二高溫30度 週三北部轉濕涼

週一、週二各地高溫可升至30度以上，週三天氣再轉濕涼。中央氣象局表示，12日至13日白天氣溫明顯回升，氣象專家吳德榮也表示，各地高溫可升至30度以上。天氣風險公司天氣分析師歐宗學則指出，13日下半天起有鋒面逐漸通過台灣附近，14日受東北季風影響，北部高溫降至約20度，天氣再轉濕涼。

週一週二好天氣

中央氣象局表示，12日至13日白天東北季風減弱，地面吹起偏南風，白天舒適暖熱，氣溫明顯回升，西半部日夜溫差大，東半部則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有零星短暫陣雨。中央大氣系兼任副教授吳德榮表示，12日、13日全台各地高溫可升至30度以上。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，14日起至17日，華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期短，短波接近時雲層增厚、範圍往南擴展，北部及東半部易受到影響而降雨，短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔；中南部處在東北風背風區、不易降雨，山區偶爾有局部短暫雨的機率。

週三北部氣溫陡降

歐宗學表示，13日下半天起有鋒面逐漸通過台灣附近、後續東北季風將再逐漸增強，14日北部因為東北季風影響，高溫降至約20度，氣溫快速下降，可能感受到明顯冷意，提醒大家注意天氣變化狀況並適時調整穿著，東半部也會稍轉涼，中南部高溫變化不明顯，預估僅早晚低溫稍降。

歐宗學指出，後續天氣大致為多雲天氣，北部、東部仍有局部小雨機會，但變動機會稍高，主要是系統強度都偏弱，水氣量不多，細部的天氣變化還要等時間接近一些再來評估會較準確，不過目前預估降雨量不多，對西半部地區水情仍不樂觀。

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