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全台5大賞螢秘境公開！追尋螢光 只限4、5月

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
全台5大賞螢熱門景點出爐。圖／雄獅旅遊提供
全台5大賞螢熱門景點出爐。圖／雄獅旅遊提供

每年4、5月春夏交替的季節，也是螢火蟲季，漫天飛舞的火金姑跳起求偶之舞，熠熠螢光宛如星海。雄獅旅遊推薦全台5大賞螢熱門景點，包括宜蘭三富農場、花蓮鯉魚潭、台中東勢林場、南投溪頭鹿谷、台南新化林場，可自由行，也能輕鬆跟團，賞螢光今年選擇更多樣。

1.宜蘭三富農場

三富農場生態棲地良好，加上平地方便行走，近年快速崛起成為熱門的親子賞螢景點。可結合石斛蘭花瀑布、鮮採桑椹體驗．入住三富農場。團體賞螢2日每人2,999元起。

2.花蓮鯉魚潭

鯉魚潭位於花蓮縣壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，周邊有環潭步道、森林步道等，徒步只需一小時即可走完全程。每到螢火蟲季，點點螢光照亮漆黑的鯉魚潭，景象夢幻。雄獅推出花蓮鯉魚潭夜訪螢火蟲．原始山林池南森林遊樂區．燕子口景觀步道2日，每人2,399元起。

3.台中東勢林場

東勢林場人稱中部的陽明山，有四季分明的森林，生態資源豐富，每到螢火蟲季滿山繁星點點，是國內森林遊樂和休閒農業的示範園區。雄獅推出高雄出發的賞螢團，包括大里藝術廣場宙影幻鏡．住宿台中老爺2日，每人2,999元起。

4.南投溪頭鹿谷

鹿谷是近年熱門的賞螢人氣景點，螢光在溪旁不停閃爍，讓寧靜的夜色增添詩情畫意的浪漫氣氛。走在充滿茶香的茶園與清幽竹林步道小徑上，螢火蟲悄悄的從兩側飛出，相當夢幻。可搭配杉林溪、高美溼地、妖怪村同遊，雄獅主打2日行程，每人3,599元起。

5.台南新化林場

新化林場隸屬國立中興大學，面積達378公頃，擁有台灣最大的桃花心木森林、植物與動物生態豐富，是全台三大賞螢地點之一，也是享受森林浴、呼吸清新空氣的好地方，可觀賞螢光飛舞、聆聽蟲聲蛙鳴，探索夜間森林。雄獅高雄出發新化林場螢光相伴雙文化園區1日，每人1,099元起。

花蓮鯉魚潭日夜皆美。圖／雄獅旅遊提供
花蓮鯉魚潭日夜皆美。圖／雄獅旅遊提供
仲夏螢光流舞，夜間更美麗。圖／雄獅旅遊提供
仲夏螢光流舞，夜間更美麗。圖／雄獅旅遊提供

賞螢 螢火蟲 東勢林場

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