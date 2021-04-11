解決花東一票難求 EMU3000城際列車6月交車優先跑東部

台鐵企業工會日前呼籲，應解決花東一票難求的困境，台鐵局今天表示，新採購600輛（50列）EMU3000型城際列車，將於今年6月陸續交車到位，新型城際列車採每列車12節車廂大編組，將優先投入東部幹線及跨線營運，預期整體運能將大幅增加40％以上，可有效解決花東一票難求的問題。

台鐵每日服務超過60萬旅運人次，已採購EMU900型通勤電聯車（10節1編組）520輛、EMU3000型城際列車（12節1編組）600輛。其中EMU900型通勤電聯車第一批2列共20輛，4月1日首航典禮後已投入營運，其餘500輛將分別於110年交車10列共100輛、111年交車12列共120輛、112年交車28列共280輛，提供都會區間的通勤運能。

另600輛（50列）EMU3000型城際列車，預定今年6月交車1列，7月交車1列，12月底前再陸續交車5列，今年底前共計交車7列（84輛），將優先投入東部幹線營運。後續111年交車15列，112年交車16列，113年底前全數50列交車完成。

台鐵局說，EMU900通勤電聯車及EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，不論是短程的都會通勤，還是中長程的城際運輸，運輸能量都會大幅提升，提供民眾更安全、可靠、舒適及便捷的旅運服務。

台鐵局表示，感謝台灣鐵路工會對於提升東線運能及西線列車速度的建議，將會整合新車到位，重新檢討調整列車運轉模式，提供民眾最好的旅運服務與品質。