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明熱破30度「像夏天」 下波鋒面這天來襲各地變天有雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
周二晚上鋒面通過北部將變天。本報資料照片
周二晚上鋒面通過北部將變天。本報資料照片

中央氣象局表示，周一至周二吹偏東南風，各地氣溫回升「有夏天的感覺」，西半部高溫普遍有29至32度；周二晚上鋒面偏北通過，各地明顯變天，北台灣低溫剩16度，其他地區也只有19度，屆時北部、東半部地區及中南部山區都會降雨，但雨勢仍不足以解除旱象。

氣象局預報員葉致均表示，周一至周二白天前天氣穩定，東北季風減弱，地面吹東南風，各地氣溫回升，西半部可達29至32度，尤其中南部內陸最易破30度，東半部高溫27、28度；另外東半部地區有局部短暫陣雨，西半部山區午後也會下起零星短暫陣雨。

葉致均說，下一波天氣變化在周二晚上，將有鋒面偏北通過台灣陸地，加上東北季風增強，北部、東半部地區及中南部山區都會降雨，不過主要是一陣一陣，雨勢不會太大，對中南部水情幫助有限。氣溫部分，周三開始轉涼，北台灣低溫降到16、17度，其他地區低溫18至22度。

氣象局提醒，周一、周二西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，於霧中行車請開近光燈或霧燈，收聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安全；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，也請注意海況。

氣象局 低溫 高溫

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