彰化海域發現豬屍 幸好經檢驗非洲豬瘟呈陰性

日前在新北海岸發現的一具豬屍檢出台灣首例檢出非洲豬瘟陽性個案後，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所人員本月9日在彰化洋仔厝大排出水口北側岸也發現一具豬屍，擔心帶有非洲豬瘟病毒，經採樣後，送彰化縣動物防疫所檢驗，昨天結果出爐，幸好顯示為陰性，讓大家鬆了一口氣。

海巡署本月4日在新北市萬里區龜吼平台岸際，發現1具豬屍，經檢出非洲豬瘟陽性，為本島首見，即引來農政、防疫單位緊張，

海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所也特別加強岸際巡邏，4月9日清晨實施灘岸搜索時，在彰化洋仔厝大排出水口北側岸際發現一具豬屍。