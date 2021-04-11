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好天氣到周二上午 北部周三氣溫陡降

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天東北季風減弱，轉為東南至偏南風環境，北部地區天氣明顯好轉，並有陽光露臉，只有在東北角地區仍偶爾有短暫陣雨發生機會，白天高溫相較昨日也將明顯回升至26-29度，感受溫暖舒適。

中南部則維持著與昨天相似的天氣型態，仍是晴到多雲的穩定天氣，但是隨著氣溫回暖，山區午後雲量可能增多並有零星短暫陣雨機會。東半部地區則因為是迎風面，雲量仍偏多、降雨機率較高。

他說，明天台灣附近將更進一步轉為東南至偏南風環境，各地仍維持著相似的天氣型態，預估將持續到周二上午，下半天起有鋒面逐漸通過台灣附近、後續東北季風將再逐漸增強，北部地區雲量增多並有局部短暫陣雨機會，東半部同樣雲多有雨，中南部則不受影響，維持穩定天氣。

周三北部東北季風影響，高溫降至約20度，氣溫快速下降。他說，可能感受到明顯冷意，要注意天氣變化狀況，並適時調整穿著。東半部也會稍轉涼，中南部則因為天氣仍佳，高溫變化不明顯，預估僅早晚低溫稍降。

歐宗學表示，後續天氣大致為多雲天氣，北、東部仍有局部小雨機會，但變動機會稍高，主要是系統強度都偏弱，水氣量不多，細部的天氣變化還要等時間接近一些再來評估會較準確，不過目前看來降雨量並不多，對西半部地區水情仍不樂觀。

另外持續關注關島附近海面熱帶系統狀況，歐宗學說，目前來看仍需要一段時間發展，預估在未來一周中期才有較明顯系統生成，目前的預報趨勢仍是在菲律賓東方即北轉的機會最高，影響台灣機會低，不過系統生成前不確定性較大，仍要持續追蹤觀察。

高溫

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