台鐵「救命電話」太難記 林佳龍：研議更好記的號碼

台鐵太魯閣號事故死傷嚴重，台鐵日前將「救命電話」公告上網，卻發生連日諸多惡作劇電話「測試」是否能打通，造成調度員嚴重困擾；也有民眾反映，電話太長、背不起來，萬一真發現狀況，想不起電話號碼怎麼幫上忙。「台鐵緊急通報電話，謹慎撥打至上！」交通部長林佳龍在臉書表示，他也已請同仁持續研議更好記的號碼，讓通報能更方便，更及時。

林佳龍說，台鐵太魯閣號不幸的事故，讓我們加強檢視軌道安全，也向國人宣導當發現鐵道有異物，可以撥打0800-800-333，這支電話能直通台北總調度所，調度員能立即通知線上列車及時阻止悲劇發生。但最近卻出現測試、惡作劇的來電，導致占線，耽誤真正要通報異狀的電話，請大家把這個訊息傳給身邊的家人、朋友，無端佔線，恐影響真正需要，請大家配合。

網友表示，「用來電顯示，公布惡作劇的號碼」、「沒事還打去測試的到底是有什麼毛病」、「請依法去處罰判刑這些濫用資源的人」、「號碼太多太長、緊急的時候反應不過來」、「立意良善，可惜號碼太長，沒有幾個記得住，台灣老百姓記得最多人記得就是119、110、165 因為數目字很簡短，符合人性」。