快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵「救命電話」太難記 林佳龍：研議更好記的號碼

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台鐵客服聯絡方式。圖／取自「fun臺鐵」臉書粉專
台鐵客服聯絡方式。圖／取自「fun臺鐵」臉書粉專

台鐵太魯閣號事故死傷嚴重，台鐵日前將「救命電話」公告上網，卻發生連日諸多惡作劇電話「測試」是否能打通，造成調度員嚴重困擾；也有民眾反映，電話太長、背不起來，萬一真發現狀況，想不起電話號碼怎麼幫上忙。「台鐵緊急通報電話，謹慎撥打至上！」交通部長林佳龍在臉書表示，他也已請同仁持續研議更好記的號碼，讓通報能更方便，更及時。

林佳龍說，台鐵太魯閣號不幸的事故，讓我們加強檢視軌道安全，也向國人宣導當發現鐵道有異物，可以撥打0800-800-333，這支電話能直通台北總調度所，調度員能立即通知線上列車及時阻止悲劇發生。但最近卻出現測試、惡作劇的來電，導致占線，耽誤真正要通報異狀的電話，請大家把這個訊息傳給身邊的家人、朋友，無端佔線，恐影響真正需要，請大家配合。

網友表示，「用來電顯示，公布惡作劇的號碼」、「沒事還打去測試的到底是有什麼毛病」、「請依法去處罰判刑這些濫用資源的人」、「號碼太多太長、緊急的時候反應不過來」、「立意良善，可惜號碼太長，沒有幾個記得住，台灣老百姓記得最多人記得就是119、110、165 因為數目字很簡短，符合人性」。

台鐵 太魯閣

延伸閱讀

改革台鐵刻不容緩 蔡易餘憂林佳龍辭職將延緩改革腳步

陳時中身旁沒議員 2022派系想找自己人？

「挺龍」運動興起 駕駛員工會也挺林佳龍留任

桃機工會肯定林佳龍積極任事 發公開信籲留任

相關新聞

台帛泡泡機票降價 業者：再賣賣看

台帛旅遊泡泡買氣不理想，泡泡儼然快成為泡沫，昨更傳出，有部分旅行社想退出，四月下旬就「不玩了」；華航則說，已主動調降機票...

聯合報ｘ星宇航空夏令營／張國煒授課 航空解謎

聯合報與星宇航空首次聯手，在今年暑假推出全台獨家的「聯合報Ｘ星宇航空夏令營」，要讓孩子一次綜觀航空產業，了解一張機票背後...

你累了嗎？高達92%癌患因治癌而出現癌疲憊

令人聞之色變的癌症治療方法日新月異，但調查指出，92%癌友最難熬過「癌疲憊」，尤其末期病友，癌疲憊是抗癌過程中的大魔王，...

台鐵「救命電話」太難記 林佳龍：研議更好記的號碼

台鐵太魯閣號事故死傷嚴重，台鐵日前將「救命電話」公告上網，卻發生連日諸多惡作劇電話「測試」是否能打通，造成調度員嚴重困擾...

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

4月颱將生成？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，關島南方海面的熱帶雲簇尚無明顯發展...

白肉取代紅肉+每天5蔬果 營養師教你如何控制高血壓

高血壓、心血管疾病患者除了按時服藥外，飲食控制也很重要，大林慈濟醫院營養師張雅芳分享「得舒飲食」5原則，建議以糙米取代白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。