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4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

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4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
美國模式(GFS)模擬是大型颱風，3、4天後在關島西方海面緩慢向北迴轉(左圖)。歐洲(ECMWF)模式模擬則是普通大小的颱風，其5天後在菲律賓東方、帛琉北方海面逐漸向北迴轉(右圖)。圖擷自Tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
美國模式(GFS)模擬是大型颱風，3、4天後在關島西方海面緩慢向北迴轉(左圖)。歐洲(ECMWF)模式模擬則是普通大小的颱風，其5天後在菲律賓東方、帛琉北方海面逐漸向北迴轉(右圖)。圖擷自Tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

4月颱將生成？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，關島南方海面的熱帶雲簇尚無明顯發展，結構還很鬆散。至於什麼時候才會被命名？美國模式(GFS)模擬約在3、4天後，歐洲(ECMWF)模式模擬則大約還需5天。

吳德榮說，美國模式模擬為大型颱風〔有模擬過大的偏差(bias))，在關島西方海面緩慢向北迴轉，但距離台灣很遠、將近2000公里。長期校驗結果最準確的歐洲模式，則是模擬為普通大小的颱風，未來在菲律賓東方、帛琉北方海面即逐漸向北迴轉。兩模式模擬對台皆無威脅，亦無紓解乾旱的機率。

今天台灣西部晴朗，東部海面有降水回波，東半部已有局部短暫降雨。大氣漸回暖，雖被夜間輻射冷卻增強而部分抵銷，今晨低溫還是比昨晨回升1、2度。

今天至周二西半部晴時多雲、氣溫逐日回升，舒適微熱早晚涼；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。今天北部16至29度，中部15至32度，南部16至34度，東部18至29度。明天、周二各地高溫更可升至30度以上。

他說，周三起至周六華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化周期很短，短波接近時雲層增厚、範圍往南擴展，北部及東半部易受到影響而降雨，短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔；中南部處在東北風背風區、不易降雨，山區偶爾有局部短暫雨的機率。

周三、周六北台氣溫略降、轉涼，周四、周五氣溫則略回升；中南部氣溫變化較小。由於天氣變化頻仍，模式又會不斷調整，需隨時注意資料的更新。

吳德榮 關島 颱風 天氣動態

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