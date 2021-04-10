至善基金會籲捐款 看見都市原住民、撕下標籤

投入都市原住民扶助多年的至善基金會，今邀請動力火車、至善「wawa森林」兒少照顧據點的孩子們，一起高唱「彩虹」，並分享曾被亂貼標籤的經驗。至善基金會執行長洪智杰指出，都原家庭更容易落入高勞力、低收入、低教育的弱勢循環，家長忙於工作也常疏於陪伴孩子，至善「wawa森林」兒少照顧據點，3年來服務超過1萬人次，推動社區、社群的預防性社會工作，呼籲大眾加入捐款行列，帶給都原孩童翻轉命運的機會。

據原民會統計，近半數的原住民遷移都市尋求就學、就業機會，這一群「島內移民」又稱為「都市原住民」或「都原」。洪智杰指出，都原孩子常因為家長忙於生活、工作，缺少陪伴，也容易缺乏自信，躲在同溫層，鮮少踏出舒適區，也因此限縮學習、發展的可能。

洪智杰解釋，都原從事製造及營造業比例超過4成，原民家庭所得僅為全體家庭的0.73倍，教育程度又以高中職比例最高，高勞力、低所得、低教育程度，都是長期影響家長、孩子生存及發展的原因，卻極少政府單位或民間團體重視。

他表示，至善「wawa森林」兒少照顧據點進到汐止社區，協助原民學童課輔，提供互相陪伴、共學基地，3年來累計服務超過1萬人次的孩童；「快樂大掃」婦女清潔培訓課程，則培力婦女的自主學習及謀生能力，累計950人次參加，已有40位婦女平均月收入0或幾百元，穩定成長到每月能賺進2萬3400元。

動力火車的尤秋興今在記者會上分享，剛上台北租屋時曾遭房東歧視，不願承租房子；顏志琳則提到，許多人會講「不會唱歌，就不是原住民」，諸如此類的刻板印象，其實帶給原住民很多困擾。

今天與動力火車合唱的「wawa森林」學員瑞哲也說，不少人得知他是原住民後，最常追問他各個原住民族的傳統文化，誤以為他懂得所有原住民族文化。此外，瑞哲、慧馨與羽庭都認為，從前放學回家很無聊、沒地方去，到了wawa森林兒少照顧據點後，大家一起吃飯、看電影，日子有趣多了。