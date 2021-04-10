為何富不過三代，貧窮卻能延續三十代？看懂讓人匱乏的「隧道效應」

摘要 1.人在有壓力、急迫等匱乏情況下，通常只能看見很立即、短淺的事物上，難以長遠思考，這種現象稱為「隧道效應」。 2.貧窮之所以難脫身，其實和隧道效應有關。掙錢過度疲累，眼前可想到立即紓壓的事情常是抽菸、喝酒；也因為沒任何存款，只要一點小意外就得去借錢，因此以債養債下去。 3.賈伯斯、歐巴馬每天穿類似的衣服，就是透過減少生活選項避免隧道效應，為生活製造寬鬆，把心力留在最重要的地方。 4.麥當勞之所以能從一間漢堡餐館，變成速食帝國，都得歸功於一位患糖尿病的50歲失業大叔，他懂得放棄微小利益，在未來換取更可觀的利益。

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什麼是「隧道效應」？（Tunnel Effect）

隧道效應指的是，人在有壓力和困難的情況下，通常只能看見很立即、短淺的事物上，難有中長期考量。面對燃眉之急，我們的認知資源一旦被某件事情占據，就會產生所謂的「隧道視野」，讓人在做決策時沒辦法想得全面，最後做出不利的決定。

就如同一個人身處隧道，只看得見出口的光，無法看得寬廣。因此，沒能對當前的環境做出正確判斷，更難以預測未來趨勢。

「隧道效應」給管理者的啟示

每個人都有匱乏的時候，像是工作趕deadline、家庭事業兩頭燒等，雖然有時匱乏能達到短時間內的高效率，但壞處是，可能會做出較差的決策。

電影《大佛普拉斯》、書籍《做工的人》都上演著「窮忙」人生，究竟為何貧窮這麼難脫身、孤單的人更難交到朋友？其實也和「隧道效應」有關。

《匱乏經濟學》中提及，人在處於匱乏狀態時，容易把心力都集中在眼前的問題上，就會忽略了長遠來看更重要的事，久而久之形成惡性循環。

例如，窮人因為掙錢過度疲累，腦袋只能想到眼前可以紓壓的事情，例如吸菸、喝酒、嗑藥。因為沒有任何存款，只要一點小小的意外，就必須付高額的利息去借錢，甚至以債養債，貧窮因此難以掙脫。

因此，若想有最佳的表現，隧道效應告訴我們「保有餘裕」的重要性，一件事情，重要的不是當下，而是將來會怎麼發展。

「隧道效應」有哪些實例？

賈伯斯。 歐新社

1.歐巴馬、賈伯斯每天穿類似的衣服

想擺脫隧道效應，可以試著「過更簡單的生活」節省認知資源，例如減少東西、行程、選擇、目標等等，都能製造寬鬆，把心力留在最重要的地方。

例如，歐巴馬曾說：「我穿的襯衫不是灰色就是藍色，這樣就不用每次煩惱要穿哪一件。我不想花時間去思考每天要吃或穿什麼，因為還有其他太多的決策要思考。」

2.老闆喜歡五個人的工作給三個人做，付四個人的薪水

不論是組織或是個人，有餘裕才能從容工作，讓績效更好。諮商心理師廖偉玲指出，台灣老闆喜歡把五個人的工作給三個人做，然後付四個人的薪水，這是餘裕的反面教材。

因為當每個人都做超過負荷的工作，每天追著時間跑，就會產生隧道效應，只能做當下緊急的事而無法關注更重要的事。如果老闆跟員工都把自己壓榨到極限，長期來講其實並不划算。

3.麥當勞之父克羅克

麥當勞起初由麥當勞兄弟創立，但以連鎖加盟店的形式，將麥當勞擴展到全球、締造速食傳奇的，卻是當時50多歲，還一事無成的瑞·克羅克（Ray Kroc）。

1948年，麥當勞兄弟開設了第一家麥當勞餐廳，提供的餐點快速、便宜，這套流程幾乎人人都能學起來，克羅克當時被這個景象震攝住了，他直覺認為，如果能將這套系統發展到世界各地，將是一門相當可觀的生意。

他因此說服麥氏兄弟，希望將他們製造漢堡的方法及流程，建立成一套特許加盟事業。但該對兄弟並不感興趣，因為當時憑著這一間店，一年就能穩賺25萬美元。

即使被拒絕，他仍未死心，最後甚至提出了一份不平等條約，把大部份的利潤都給了麥氏兄弟，終讓該對兄弟點頭答應，讓他能販售連鎖加盟權。

當時，他已52歲，還有糖尿病、關節炎，這時候拚命，可能會把老命也拚掉，遭太太反對。但他回應：「我始終相信，生命中最好的時光還在前面！」

他為麥當勞征討商場多年後，把標準化做到極致，麥當勞已從1間店，變成有2百多間加盟店的企業。最後，他更散盡家財、借貸，籌出270萬美元，將McDonald這個商標從麥氏兄弟手上買了過來，打算獨自單幹。

1968年麥當勞有1000家店鋪，1978年就達5000家。經過40餘年的發展，麥當勞全球已有7萬多家店鋪，曾達到每4小時就開一家新店的速度。

克羅克能將麥當勞打造成全球速食傳奇，並不是靠他的創意，而是能往長遠方向思考的認知。就如同「隧道效應」，明智的人總會在放棄微小利益的同時，獲得更大的利益。

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