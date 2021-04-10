北捷手扶梯驚見「神秘機器」是做什麼用的？網曝解答：免人力擦拭

台北捷運一直都是雙北通勤族的重要交通工具，日前就有一名眼尖網友發現，他在搭乘電扶梯時，看到一個閃著光的「神秘機器」，而且似乎是最近才安裝上去的，於是他就好奇詢問廣大網友「捷運手扶梯裝這個是什麼？」

原PO在PTT中PO文表示，他稱自己為「台北觀察家」，在經過捷運台北車站手扶梯時，看到左側的扶手下方有安裝一個閃著光的機器，由於是第一次看到覺得滿新奇的，不知道是不是「自動消毒機」還是怕人刮到的防護設計而已，希望有知道的網友可以幫忙解答。

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言「看起來像指紋識別系統」、「很像黑科技」、「DNA採集器」、「好像什麼神秘的黑盒子」、「感覺是清潔扶手的」、「難道是什麼偵測機嗎」、「印象中是紫外線燈，用來消毒用的」、「UV（紫外線）消毒，現在就不用工作人員來擦了」、「紫外線消毒機」。

事實上，該機器是專門用來消毒清潔扶手的「紫外線機」。根據《 TVBS 》報導，近期北捷中山站也在電扶梯上裝了新設備，用紫外線來消毒清潔扶手，比起用人力每四小時擦拭，紫外線機會根據電扶梯的開關來運作，但目前北捷還在評估效果，未來還會不會全面裝設還沒有定案。