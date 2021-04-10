影／玉山上午11時55分下冰雹 這些地區留意較大雨勢

中央氣象局說，玉山今天上午11時55分下冰雹。氣象預報員官欣平說，主要因為有劇烈旺盛對流雲系發生，中南部今天中午過後有陣雨、雷雨，所以會有一陣一陣的冰雹。玉山高度又比較高，雲底距離地面比較近，所以就有冰雹。

今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區及馬祖亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨；台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風。

明天東北季風減弱，氣溫稍回升；東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨；金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度。