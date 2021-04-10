帛琉旅遊泡泡持續 華航：4月10日團有41位團客

隧道效應指的是，人在有壓力和困難的情況下，通常只能看見很立即、短淺的事物上，難有中長期考量。面對燃眉之急，我們的認知資源一旦被某件事情占據，就會產生所謂的「隧道視野」，讓人在做決策時沒辦法想得全面，最後做出不利的決定。

2021-04-10 15:24