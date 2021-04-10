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帛琉旅遊泡泡持續 華航：4月10日團有41位團客
帛琉旅遊泡泡4月日首航。中華航空說，持續飛航台帛旅遊泡泡航班服務旅客，今天CI028班機搭載51位旅客，包括41名由台北前往帛琉旅遊的團客；回程CI027班機則預計搭載18人由帛琉返回台北，其中12人為團客。
華航說，帛琉班機以737-800型客機執飛，共有158個座位，帛琉政府已取消台帛航班的七成載運限制，將有利於台帛旅遊泡泡的發展。CI028台北-帛琉航班時間為下午1時30分到下午6時20；CI027帛琉-台北航班時間為晚上7時50分到晚上10時50分，以上皆為當地時間。
華航說，為共同推廣台帛旅遊泡泡，已主動調降機票價格，後續也取消收取旅行社訂位作業金，希望協助旅行社加強銷售，共同努力促進台帛旅遊泡泡的發展，後續將配合政策及市場需求，安排適當的飛航班次。
華航說，台北（桃園）-帛琉航班營運逾10年，疫情期間也持續協助載運醫療物資等兩地需求，是維持帛琉基本空中運輸最重要的民航客機，華航也樂於繼續協助發展帛琉觀光旅遊。現在疫情舒緩，帛琉旅遊泡泡開始發展，加上疫苗陸續施打，在政府的協助下，可望帶動旅遊逐步恢復。
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