快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帛琉旅遊泡泡持續 華航：4月10日團有41位團客

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
帛琉旅遊泡泡4月1日首航，由華航執飛。示意圖。圖／華航提供
帛琉旅遊泡泡4月1日首航，由華航執飛。示意圖。圖／華航提供

帛琉旅遊泡泡4月日首航。中華航空說，持續飛航台帛旅遊泡泡航班服務旅客，今天CI028班機搭載51位旅客，包括41名由台北前往帛琉旅遊的團客；回程CI027班機則預計搭載18人由帛琉返回台北，其中12人為團客。

華航說，帛琉班機以737-800型客機執飛，共有158個座位，帛琉政府已取消台帛航班的七成載運限制，將有利於台帛旅遊泡泡的發展。CI028台北-帛琉航班時間為下午1時30分到下午6時20；CI027帛琉-台北航班時間為晚上7時50分到晚上10時50分，以上皆為當地時間。

華航說，為共同推廣台帛旅遊泡泡，已主動調降機票價格，後續也取消收取旅行社訂位作業金，希望協助旅行社加強銷售，共同努力促進台帛旅遊泡泡的發展，後續將配合政策及市場需求，安排適當的飛航班次。

華航說，台北（桃園）-帛琉航班營運逾10年，疫情期間也持續協助載運醫療物資等兩地需求，是維持帛琉基本空中運輸最重要的民航客機，華航也樂於繼續協助發展帛琉觀光旅遊。現在疫情舒緩，帛琉旅遊泡泡開始發展，加上疫苗陸續施打，在政府的協助下，可望帶動旅遊逐步恢復。

帛琉 旅遊泡泡

延伸閱讀

華航台帛旅遊泡泡航班 10日搭載51位旅客

董事總經理今早親自帶團遊帛琉！雄獅旅遊：展現決心

台帛旅遊泡泡 擬鬆綁檢疫規定

帛琉泡泡首發團若採檢全陰性 檢疫可望再鬆綁

相關新聞

北捷手扶梯驚見「神秘機器」是做什麼用的？網曝解答：免人力擦拭

台北捷運一直都是雙北通勤族的重要交通工具，日前就有一名眼尖網友發現，他在搭乘電扶梯時，看到一個閃著光的「神秘機器」，而且似乎是最近才安裝上去的，於是他就好奇詢問廣大網友「捷運手扶梯裝這個是什麼？」

為何富不過三代，貧窮卻能延續三十代？看懂讓人匱乏的「隧道效應」

隧道效應指的是，人在有壓力和困難的情況下，通常只能看見很立即、短淺的事物上，難有中長期考量。面對燃眉之急，我們的認知資源一旦被某件事情占據，就會產生所謂的「隧道視野」，讓人在做決策時沒辦法想得全面，最後做出不利的決定。

獨居長者飽受唾液腺癌折磨 勇敢抗癌鼓勵「別留遺憾」

台中市獨居長者黃阿伯罹患唾液腺癌，每周都得忍受化療痛苦。矽品精密與華山基金會今日舉辦窯烤活動，盼為阿伯創造快樂回憶，並增...

影／玉山上午11時55分下冰雹 這些地區留意較大雨勢

中央氣象局說，玉山今天上午11時55分下冰雹。

「生不如死」持續！ 首季出生人數較死亡少1.2萬人

人口成長持續亮紅燈，內政部9日公布最新人口統計，今年第1季出生人數共34,917人，年減13.6%；首季死亡人數合計47...

帛琉旅遊泡泡持續 華航：4月10日團有41位團客

帛琉旅遊泡泡4月日首航。中華航空說，持續飛航台帛旅遊泡泡航班服務旅客，今天CI028班機搭載51位旅客，包括41名由台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。