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男性勃起障礙勿亂服壯陽藥 恐導致症狀惡化、危害健康

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
泌尿科醫師李昇平建議，男性勃起障礙應避免亂服不明壯陽藥，以免惡化甚至危及健康。圖／南投醫院提供
泌尿科醫師李昇平建議，男性勃起障礙應避免亂服不明壯陽藥，以免惡化甚至危及健康。圖／南投醫院提供

為了挽救「性福」又不敢就醫，許多男性常購買不明來源壯陽藥，反而導致症狀惡化甚至危害健康。南投醫院泌尿外科醫師李昇平醫師說，造成男性勃起障礙的因素相當複雜，高血壓、高血脂、糖尿病、壓力、抽菸、藥物或是賀爾蒙等多種問題導致，只要不避諱就醫，經醫師對症治療，還是可改善性功能障礙。

勃起功能障礙是男性難以啟齒的問題，但不避諱就醫，在醫療人員評估討論，依個別狀況治療後，可以大幅改善。南投陳姓退休公務員因為無法維持勃起，原本安慰自己年邁打算就此放棄性生活，但在妻子的鼓勵下，至南投醫院接受線性震波治療療程，已恢復幸福美滿的夫妻生活。

南投醫院引進線性震波治療，非侵入性的治療，利用低能量的震波來促進血管新生，幫助血液循環，改善血流量與流速，進而增加勃起功能與硬度。通常療程是每周一次，持續六周，依據患者的體質與病況而有不同程度的改善，目前該治療尚未納入健保給付。

關於勃起功能障礙，李昇平鼓勵民眾不要害怕就醫，在經由專業醫師評估與治療後，往往可以得到理想的改善方式。除了接受治療，三高等慢性病穩定控制，戒菸酒等危險因子、搭配減重、規律運動，養成良好的生活型態都是提升性福重要的關鍵。

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