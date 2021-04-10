宜花局部較大雨勢 下周仍有鋒面及東北季風影響台灣

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，持續苦旱的新竹以南地區還是等不到雨水，雖然雲量增多，部分山區仍有些零零星星的降雨，不過對於旱象幾乎沒有幫助，還在繼續惡化中。

今天東北季風仍持續影響台灣，迎風面包括大台北、宜蘭、花蓮、台東等地仍然是陰天有短暫陣雨天氣，水氣看起來比前兩天稍微增多，宜蘭、花蓮一帶有局部較大雨勢發生機會。

桃園以南的西半部地區天氣依然穩定，多雲到晴，乾溼相當明顯，呈現典型的東北季風天氣型態。溫度方面也是北涼南暖，北台灣受到東北季風冷空氣影響，白天高溫僅21-23度，部分降雨較多的地方可能只有20度上下，中部以及花東地區高溫23-26度，南部地區高溫有27-29度。

今晚到明天清晨中部以北到東北部空曠地區低溫在18-20度間，南部及花東地區低溫20-22度。

明天東北季風減弱，很快的轉為高壓迴流東南風，迎風面東半部雲量仍多，仍有短暫陣雨，花東地區降雨的機會還是比較高，大台北天氣好轉，恢復多雲到晴天氣，桃園以南持續是穩定無雨的天氣型態。

吳聖宇說，北台灣白天高溫也將快速回升，將回升到26-28度，花東地區反而因為仍有降雨，高溫只有24-26度，中部、南部高溫可到27-30度。明晚至下周一清晨中部以北、東北部低溫20-21度，南部及花東地區低溫22-24度，夜晚清晨仍稍有涼意。

吳聖宇說，下周目前來看仍有鋒面及東北季風影響台灣機會，時間點在下周三到周五之間，到時候北部、東半部又會有較高的降雨機率，中部、南部雲量也將增多，但很可惜仍無顯著的降雨機率，旱象還是會持續。