「春季大曲線觀星季」登場 林管處攜手天文協會辦天文營

林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，於4至6月在阿里山國家森林遊樂區，推出共5梯次「春季大曲線觀星季」天文生態營，內容包含介紹星座，園區生態旅遊等，後天上午9點開始報名。

林管處此次推出的天文生態營共5梯次，分別在4月24-25日、5月8-9日、5月15-16日、6月5-6日、6月12-13日，活動內容包含室內課程講解介紹季節常見星座、星座故事傳說、戶外實體天文望遠鏡操作練習課程、園區自然生態體驗、夜間觀星、賞日出、搭乘小火車等活動。

林管處介紹，春季星空的微笑曲線是從北斗七星出發，從北往南分別經過了牧夫座一等星「大角」、室女座一等星「角宿一」，以及被西洋太陽神阿波羅處罰被釘在天空中的烏鴉座。

透過這條微笑曲線，可以辨認出春季雄偉的獅子座，呈現放射狀的巨蟹座，天氣狀況極佳的情況下，還可以看到南方地平線的南十字星座，阿里山是在台灣可以完整看到它的最北地點，除了晚上微笑的星空外，日落後的一小時，可以西方的天空看到明亮的金星。

活動於12日上午9點開放報名，活動簡章及活動日期請上報名網址查詢，網址 https://goo.gl/8iVNmb ，活動期間將乘坐園區內電動遊園車，往返於主要活動地點之間，住宿採團體通鋪，依照性別分房住宿。