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帛琉旅遊泡泡成泡沫？ 雄獅：21日起看到明顯市場需求

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
雄獅說，為了展現決心，今天的團將由董事總經理裴信祐親自帶領共17名旅客，一起暢遊帛琉五天四夜。圖／雄獅旅行社提供
雄獅說，為了展現決心，今天的團將由董事總經理裴信祐親自帶領共17名旅客，一起暢遊帛琉五天四夜。圖／雄獅旅行社提供

帛琉旅遊泡泡4月1日首發，未料叫好不叫座，陸續傳出訂位慘淡，恐怕真的淪為泡沫。不過日前帛琉政府釋出利多，將取消中華航空七成載客限制，水母湖等景點還補助美金。雄獅旅行社今天說，首發團後旅客口碑相傳，詢問度增加，「自4月21日起已經看到明顯的市場需求」。

雄獅說，為了展現決心，今天的團將由董事總經理裴信祐親自帶領共17名旅客，一起暢遊帛琉五天四夜。公司力挺政府政策，推廣帛琉旅遊泡泡，雖然投入初期由於時間過於倉促，成效不彰可能造成虧損，長期來說政策會鬆綁，成本會下修，終究會回歸市場機制。

雄獅說，因為首發團後旅客口碑相傳，詢問度增加，自4月21日起已經看到明顯的市場需求，因此深具信心，帛琉旅遊泡泡將為台灣第一個出境旅遊目的地做出良好的示範，可為台灣防疫成果向世界宣揚，更為國境逐漸解封後迎來更多的旅遊泡泡。

雄獅說，為了提供更好的服務，針對4月1日首發團43位帛琉泡泡旅客進行意調，有高達96%的滿意度，對於相隔一年半終於可以出國感到興奮，尤其參與歷史這一刻，也感受到帛琉政府的熱烈歡迎和用心。

雄獅說，帛琉當地防疫措施良善，人潮也不如台灣各景區擁擠，是一個很安全的地方，非常適合做為第一個示範性旅遊泡泡，旅客反映希望我方政府可以放寬回台後管制，未來有機會可以帶親朋好友再遊。

雄獅說，帛琉就像台灣離島一樣安全，期待未來返國後的檢疫措施能鬆綁，防疫成本能降低。 未來，旅遊業者將遵守旅遊泡泡的規範，在團進團出確保防疫安全無虞之下，發展更多元的旅遊產品, 讓旅客有更多樣性的選擇可以體驗帛琉之美。

帛琉旅遊泡泡4月1日首發。圖／雄獅旅行社提供
帛琉旅遊泡泡4月1日首發。圖／雄獅旅行社提供

帛琉 旅遊泡泡

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董事總經理今早親自帶團遊帛琉！雄獅旅遊：展現決心

台帛旅遊泡泡 擬鬆綁檢疫規定

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