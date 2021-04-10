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董事總經理今早親自帶團遊帛琉！雄獅旅遊：展現決心

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
董事總經理裴信祐(右7)親自帶團前往帛琉。圖／雄獅旅遊提供
董事總經理裴信祐(右7)親自帶團前往帛琉。圖／雄獅旅遊提供

帛琉旅遊泡泡成團率不佳，帛琉政府釋放「利多」，包括宣布取消航空運輸7成載運規定，自行吸收500元旅客驗證中心費用，9月底前前往洛克群島及水母湖，帛琉政府也將補助每名旅客25美元費用。此外，雄獅旅遊為展現決心，今(10日)的帛琉團將由董事總經理裴信祐親自帶團。

今日一早，董事總經理裴信祐親自帶領共17位旅客，前往帛琉5天4夜。雄獅旅遊指出，投入初期雖因時間倉促，成效不彰，可能造成虧損，但長期來說政策會鬆綁，成本也將下修，終究會回歸市場機制。

此外，雄獅旅遊針對4/1首發團43位帛琉泡泡旅客進行意調結果出爐，滿意度達96%，旅客表示，「對於相隔一年半終於可以出國感到興奮」，「參與歷史這一刻，感受到帛琉政府的熱烈歡迎和用心」。也有旅客認為，「帛琉當地防疫措施良善，人潮也不如台灣各景區擁擠，是一個很安全的地方，非常適合做為第一個示範性旅遊泡泡」，旅客也反映，希望我方政府可以放寬回台後管制。

雄獅旅遊表示，因首發團旅客口碑相傳，詢問度增加，自4/21起已經看到明顯的市場需求，「對帛琉旅遊泡泡深具信心」，也期待國境逐漸解封後迎來更多的旅遊泡泡。

帛琉 旅遊泡泡

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