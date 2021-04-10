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只輸北韓！台灣肺癌發生率亞洲第2 抽菸、環汙是危險因子

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
楊崇安指出，肺是人類換氣最重要器官，容易接觸大自然中許多致癌源，如空汙、病毒、細菌，研究顯示近年肺癌有逐漸年輕化趨勢。圖／臺中榮總嘉義分院提供
楊崇安指出，肺是人類換氣最重要器官，容易接觸大自然中許多致癌源，如空汙、病毒、細菌，研究顯示近年肺癌有逐漸年輕化趨勢。圖／臺中榮總嘉義分院提供

臺中榮民總醫院嘉義分院胸腔外科，日前診治68歲胡姓患者，發現肺部有直徑2公分腫瘤，檢查確診肺腺癌一期，經手術切除肺葉，目前在門診持續追蹤；研究顯示，台灣肺癌發生率亞洲第2名、只輸北韓，每年約1萬3000個新增個案，抽菸、環境污染、家族史是主要危險因子。

根據衛生署的最新統計，肺癌是台灣主要癌症死亡原因之一，肺癌是男性癌症死亡的第二位，女性則居首位，台灣每年超過9000人死於肺癌；世界衛生組織2018年全球肺癌發生率，台灣肺癌發生率為亞洲第2名，（每10萬人口36人），僅次於北韓（每10萬人口36.2人），全球排名第15名，肺癌被譽為台灣「新國病」。

楊崇安指出，肺是人類換氣最重要器官，容易接觸大自然中許多致癌源，如空汙、病毒、細菌；研究顯示，每天抽菸者得肺癌機率是不抽菸的15到25倍，吸入二手菸的人罹患肺癌比率，比沒吸入二手菸的人高出30%，且近年肺癌有逐漸年輕化趨勢。

楊崇安表示，肺癌症狀有咳嗽、咳血、氣促、胸痛、肋膜積水、聲音沙啞等，但大部分病人無臨床症狀，皆是健康檢查意外發現，建議年齡55歲以上、有肺癌家族史、被動吸菸、肺部慢性病如肺纖維化、肺結核等、常曝露於廚房油煙、高汙染環境等，建議定期健康檢查項目加入「低劑量電腦斷層檢查」。

楊崇安說，早期靠胸部x光篩檢肺部腫瘤，超過六成肺癌患者確診已是晚期，美國及歐洲的大型臨床試驗顯示，低劑量電腦斷層，是目前最有效偵測早期肺癌方法，低輻射曝露，可偵測到0.3-0.5公分大小的腫瘤。肺癌越早發現，治療效果也越好。

肺癌可分為四期，第一期大多為單側小型腫瘤，存活率多為八成以上；第二期為腫瘤擴大，約略有五成機率存活；第三期因腫瘤侵犯到更多組織和淋巴結，存活率為三成；第四期腫瘤已擴大到另一側或其他器官，此時存活率1成以下。第三、四期因不能接受手術，可透過精準醫學檢測，決定治療方法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌 腫瘤 癌症

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