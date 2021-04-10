北部東部有雨 吳德榮：今晚起天氣好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天北部及東半部局部雨，北台灣濕涼；中南部多雲時晴、山區有局部短暫雨的機率，舒適微熱早晚涼。今晚起北部漸好轉。北部15至20度，中部15至28度，南部16至30度，東部16至26度。

明天至下周二西半部晴時多雲、氣溫回升，舒適微熱早晚涼；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。

他說，下周三起至周六華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化周期很短，短波接近時雲層增厚，北部及東半部易受到影響而降雨，短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔；中南部則處在東北風背風區、不易降雨，山區偶爾有局部短暫雨的機率。

下周三及周六北台灣氣溫略降、轉涼，下周四、周五氣溫則略回升，中南部氣溫變化較小。由於天氣變化頻仍，模式又會不斷調整，需隨時注意資料的更新。

他說，關島南方海面有熱帶雲簇消消長長，結構還很鬆散。還需多久會發展至被命名的程度？最新美國模式(GFS)模擬最快也還需要4至5天，歐洲(ECMWF)模式模擬則還需要更久(約7天)的時間。