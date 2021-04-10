快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部東部有雨 吳德榮：今晚起天氣好轉

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天北部及東半部局部雨，北台灣濕涼；中南部多雲時晴、山區有局部短暫雨的機率，舒適微熱早晚涼。今晚起北部漸好轉。北部15至20度，中部15至28度，南部16至30度，東部16至26度。

明天至下周二西半部晴時多雲、氣溫回升，舒適微熱早晚涼；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。

他說，下周三起至周六華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化周期很短，短波接近時雲層增厚，北部及東半部易受到影響而降雨，短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔；中南部則處在東北風背風區、不易降雨，山區偶爾有局部短暫雨的機率。

下周三及周六北台灣氣溫略降、轉涼，下周四、周五氣溫則略回升，中南部氣溫變化較小。由於天氣變化頻仍，模式又會不斷調整，需隨時注意資料的更新。

他說，關島南方海面有熱帶雲簇消消長長，結構還很鬆散。還需多久會發展至被命名的程度？最新美國模式(GFS)模擬最快也還需要4至5天，歐洲(ECMWF)模式模擬則還需要更久(約7天)的時間。

吳德榮 中央大學

延伸閱讀

北部雨下到明天 吳德榮：歷史上4月颱路徑3種類型

午後變天轉濕涼 吳德榮：無法紓解桃園以南的旱情

未來1周2鋒面 吳德榮：明午後鋒面無法解旱象

新北雙溪低溫12度 吳德榮：冷空氣加輻射冷卻

相關新聞

北捷手扶梯驚見「神秘機器」是做什麼用的？網曝解答：免人力擦拭

台北捷運一直都是雙北通勤族的重要交通工具，日前就有一名眼尖網友發現，他在搭乘電扶梯時，看到一個閃著光的「神秘機器」，而且似乎是最近才安裝上去的，於是他就好奇詢問廣大網友「捷運手扶梯裝這個是什麼？」

為何富不過三代，貧窮卻能延續三十代？看懂讓人匱乏的「隧道效應」

隧道效應指的是，人在有壓力和困難的情況下，通常只能看見很立即、短淺的事物上，難有中長期考量。面對燃眉之急，我們的認知資源一旦被某件事情占據，就會產生所謂的「隧道視野」，讓人在做決策時沒辦法想得全面，最後做出不利的決定。

獨居長者飽受唾液腺癌折磨 勇敢抗癌鼓勵「別留遺憾」

台中市獨居長者黃阿伯罹患唾液腺癌，每周都得忍受化療痛苦。矽品精密與華山基金會今日舉辦窯烤活動，盼為阿伯創造快樂回憶，並增...

影／玉山上午11時55分下冰雹 這些地區留意較大雨勢

中央氣象局說，玉山今天上午11時55分下冰雹。

「生不如死」持續！ 首季出生人數較死亡少1.2萬人

人口成長持續亮紅燈，內政部9日公布最新人口統計，今年第1季出生人數共34,917人，年減13.6%；首季死亡人數合計47...

帛琉旅遊泡泡持續 華航：4月10日團有41位團客

帛琉旅遊泡泡4月日首航。中華航空說，持續飛航台帛旅遊泡泡航班服務旅客，今天CI028班機搭載51位旅客，包括41名由台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。