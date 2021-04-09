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雲林4養鵝場爆發H5N5 撲殺7千多隻鵝

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣台西鄉、東勢鄉近月有4場養鵝場，爆發H5N5高病原性禽流感，防疫所進行撲殺。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣台西鄉、東勢鄉近月有4場養鵝場，爆發H5N5高病原性禽流感，防疫所進行撲殺。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣台西鄉、東勢鄉近月來4場養鵝場，爆發H5N5高病原性禽流感，經確診後共計撲殺7196隻鵝及受感染的鵝蛋，雲林縣動植物防疫所提醒業者要做好防疫，以免疫情擴大。

東勢鄉一家種鵝場本月6日飼主主動通報，場內鵝隻有異常死亡情況，雲林縣動植物防疫所派員前往採樣，今天確診H5N5，防疫人員馬上前往撲殺2153隻種鵝及495顆鵝蛋。

雲林防疫所指出，今年以來縣內共有5場確診H5N5，合計共撲殺了1萬2900多隻家禽，其中包括一場肉雞場，撲殺5700隻，其他4場都是養鵝場共撲殺7196隻。

防疫所表示，鵝對禽流感染敏感度較高，自從2015年爆發禽流感，雲林縣共多達460多場確診，其中養鵝場就佔了400多場，還一度造成國內鵝隻供應驟減，如今風暴已過，養鵝場也採取低密度飼養，所以近幾年染疫情況較少，經過幾年復養數量已回復，有部分飼主就掉以輕心，未落實防疫，才又接續傳出疫情。

防疫所強調，最近受東北季風影響，日夜氣溫變化大，業者要落實禽場防疫，尤其是水禽場要做好防鳥設施，例如加蓋或做圍網，另要管控人員、車輛進出及禽舍，特別是降低飼養密度、適時調整保溫或通風設備、加強場區清潔消毒工作，才可降低疾病發生。

同時也呼籲要落實通報，一旦被查有不符防治措施者，規定最高可罰15萬元且撲殺不予補償。

雲林縣東勢鄉近月爆發H5N5高病原性禽流感，防疫所人員嚴陣以待。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣東勢鄉近月爆發H5N5高病原性禽流感，防疫所人員嚴陣以待。記者蔡維斌／翻攝

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