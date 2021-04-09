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職場太潮濕...勞工沒精神、咳不停 勞安所這招有效

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞安所建議，氣溫舒適卻潮濕的環境，須同時開啟冷氣與除濕機，才能有效防止室內發黴。記者葉冠妤／攝影
勞安所建議，氣溫舒適卻潮濕的環境，須同時開啟冷氣與除濕機，才能有效防止室內發黴。記者葉冠妤／攝影

勞動部勞動及職業安全衛生研究所今指出，每逢春季，事業單位可能面臨「室內潮濕發黴、勞工在濕滑地板上跌倒、吸入黴菌孢子誘發過敏反應」的問題，勞安所建議，如果是氣溫舒適卻潮濕的環境，須同時開啟冷氣與除濕機，才能有效防止室內發黴。

勞安所副研究員王順志說，每年春季，民眾打來詢問的電話中，高達6、7成都在諮詢職場潮濕問題，其中，更以養護機構、餐廳為大宗。

勞安所指出，台灣屬於海島型氣候，一到春天，南風攜帶的水氣凝結在冰涼的室內地板牆壁，黴菌因而得以滋長，有些工廠害怕室內發黴，刻意將辦公室或倉庫密閉，在室內連續運轉除濕機，使室內空氣乾燥，但這樣的作法雖然讓室內空氣變乾燥，但通風不良導致二氧化碳濃度累積增加，可能引起室內工作人員精神不佳或身體感覺不適。

王順志建議，當室內有人時，可適度保留對戶外的門窗縫隙，或每小時打開對外門窗數分鐘，也可安裝能促進通風換氣的全熱交換機，如此一來，室內空氣中的二氧化碳濃度就不至於過高。

王順志進一步說明， 解決了通風問題，接著就要處理濕氣，建議可搭配使用常見的冷氣機、電暖氣機、除濕機控制室內濕氣，而且，不同天氣型態要搭配不同機器。

他解釋，若天氣炎熱潮濕，只須啟動冷氣機，若10度以下的嚴寒，啟動除濕機即可；最麻煩的是溫涼、但很潮濕的春天，除濕機與冷氣機必須要同時啟動，把冷氣機的氣溫、除濕機的相對濕度，分別設定在理想數值，即可控制室內空氣的溫濕度，防止室內發黴。

王順志表示，許多養護機構為了省電，且老人家怕冷，冷氣溫度通常設定較高，但當冷氣沒有冷到一定溫度，就不會凝結水氣，導致室內濕度過高，滋生的黴菌孢子會進一步引發長輩咳嗽、皮膚過敏，這個時候必須同時打開冷氣跟除濕機，才能解決過度潮濕的問題。

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