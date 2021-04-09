農藥實名制7月1日上路 農委會：會有半年輔導期不罰

農委會公告7月起農藥購買實名制上路，要求農民買農藥帶身分證，農藥行每天要用ＰＯＳ系統登錄陳報，引起全國植物保護商業同業公會全國聯合會及農民反彈，批政策不接地氣、擾民、洩露個資，要求取消，否則不排除抗爭。農委會表示，會持續與農民以及植保業者溝通，農委會不會因為農民與業者的反彈就不推實名制政策，但會廣納意見做調整，最快四月底五月初會把調整後的措施，對外說明。

農委會副主委陳駿季表示，實名制在政策推動有必要性，外界如有任何疑問或建議，農委會都會虛心接受並做必要調整；農委會也啟動與各地農民溝通，同時也跟植保業者溝通，聽取業者與農民的意見，並作適當調整。

陳駿季表示，農藥管理法修正今年1月7日公告調整，預計7月1日上路，根據農委會規畫，現在農民購買農藥資料登載有兩個系統，一個是電腦POS系統，有61%使用；另一則是傳統登打EXCEL系統，是為了避免長輩對電腦系統使用的不熟悉，因此提供登打上傳資料方式；因此7月1日上路農藥實名制實施日期不變，但會有半年的輔導期，輔導過程中，不會動到罰則；畢竟現階段，並非每個人都對系統使用熟悉。

他表示，農委會接受多元方式登錄資料，電腦POS系統採用掃電腦條碼方式登錄資料；另外也可以用EXCEL紙本上傳，也希望業者能逐漸習慣；用EXCEL上傳，過去經驗發現有六成違規，也就是業者可能把去年、或上一期更改幾個名字呈報，並非真正實際去填寫資料，也容易傳錯檔案，農委會也讓誤傳的業者，有機會可以補正；因此希望開發電腦系統可以使用，讓未來購買農藥程序能夠更簡化，買農藥掃條碼，電腦系統資料就傳進來，就不用登打輸入上傳。

陳駿季表示，北農實名制達成率已經有99%，批發市場為了解產地用藥問題，也思考農民端如何農民用藥更精準，發現農藥超標，可以透過實名制，找到耕作者，過去沒有實名制，買農藥僅有姓名電話，少了身分證字號，主要是因為名字有太多不確定性，未來真正落實實名制後，可以協助農民更精準用藥，有了這用藥紀錄，未來各項農業補助，農民不需要檢具各項單據證明，就可以從電腦系統裡勾稽，讓國家的補助資源，真正落實在實耕者身上。