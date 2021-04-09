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香蕉價格低迷疑人為？農糧署：密件移送一業者交公平會

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
立委蘇震清日前爆產地香蕉價格持續下跌，短短三天內香蕉產地每公斤批發價從12元掉到6元，低於生產成本，認為南部香蕉崩盤，有人為操作嫌疑。圖／本報資料照片
立委蘇震清日前爆產地香蕉價格持續下跌，短短三天內香蕉產地每公斤批發價從12元掉到6元，低於生產成本，認為南部香蕉崩盤，有人為操作嫌疑。圖／本報資料照片

立委蘇震清日前爆產地香蕉價格持續下跌，短短三天內香蕉產地每公斤批發價從12元掉到6元，低於生產成本，認為南部香蕉崩盤，有人為操作嫌疑；農委會農糧署連續兩周天發文給公平會，昨傍晚找到一業者疑似採購有異、價格偏低，昨已用密件移交公平會。

農糧署長胡忠一表示，上蕉的產地價格每公斤平均批發價10到12元，從南部屏東到中部南投都是這價格，南部香蕉價格較低，但上蕉也有10元，中蕉6元，下蕉3元，他說現在香蕉產量還不是很多，上蕉價格可以維持10至12元，最近有謝地方販運商用6元收購，農爽認為這樣不好也不應該；有些香蕉因為前幾天天熱，生長時間縮短，品質比較差，催熟後有裂果現象，農糧署會加入輔導農民，希望運範上要拿諸專業道德良知，至少要用8元收購，生產者也不要急著脫售，若販運商收購價格過低，可以告訴農糧署，會協助賣到其他地方。

胡忠一說，連續兩天發公文給公平會要求查核立委所說的人為操作箱蕉價格，昨已經查到某業者以6元收購，農糧署用密件把資料給公平會調查。

立委蘇震清昨在立法院交通委員會表示，周三質詢後，農糧單位沒有在跟他進一步聯繫，他只希望業務單位正視問題，不能讓農民血本無歸，農糧單位一直希望去推動所謂的農業保險，他都非常贊成，但他希望，如何能夠落實讓農民百姓去暸解這重要性，但是目前產生的春蕉數量並沒有超乎預期的多，過去也從沒有過這個情形，因此懷疑可能有人為操縱。

他說，所以當香蕉價格低迷問題發生，他沒有辦法接受農糧單位為什麼就是一紙公文就去叫公平會查，好像就跟他們沒有責任，「怎麼會這樣，一個態度呢？」他認為相關單位應該橫向的規劃聯繫，避免讓農民他們辛辛苦苦栽種的農產品，到收成的時候血本無歸，這個是政府的責任。不管是農糧署、公平會，應該要主動積極的去暸解，如何趕快能夠讓價格能夠提升。

香蕉 農糧署 農民

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