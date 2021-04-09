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端午連假澎金馬供1416架次 下周一開放訂位

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年端午有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1416架次。圖／本報資料照片
今年端午有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1416架次。圖／本報資料照片

今年端午有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1416架次，計14萬7985個座位數，並自4月12日（下周一）上午9時起開放訂位。

民航局說，端午假期自6月12日（周六）至6月14日（周一），規畫6月11日（周五）至6月15日（周二）為航空疏運期，共計五天。仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）792架次、8萬7096個座位數；金門航線436架次、4萬8104個座位數；馬祖航線188架次、1萬2785個座位數；上述三離島航線共計提供1416架次、14萬7985個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，該次端午連假，於尖峰時段6月11日至6月13日台灣出發往離島方向，以及6月13日至6月15日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓有限空運資源獲得更有效利用。

民航局再次提醒旅客，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

最後民航局說，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩措施前，仍請民眾配合辦理，共同維護我國防疫安全。

航線 民航局 金門

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