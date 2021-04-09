這次不再延！ 林務局宣布藤枝遊樂區5月7日開園

歷經將近12年重建，高雄藤枝國家森林遊樂區林外道路重建完工，今天下午屏東林區管理處與高雄市政府觀光局簽訂合作備忘錄，會中宣布藤枝森林遊樂區5月7日重新開園。林務局表示，初期每日限定500人入園，期以藤枝為核心，串聯周邊旅遊帶。

今天下午3點，林務局屏東林管處與高市府觀光局訂定合作備忘錄，林管處長楊瑞芬與觀光局長周玲妏代表簽署，盼雙方共同宣傳藤枝森林遊樂區與周邊旅遊帶，增進都市魅力及推廣友善山林活動。

藤枝海拔介於1500與1800公尺之間，是南台灣著名的避暑勝地，一年可注入15萬至18萬遊客、帶來4億元觀光產值。藤枝林道總長只有20公里，八八風災後，18公里處走山崩坍達200公尺深，導致道路遲遲無法挺進至森林遊樂區，山上部落沉寂蕭條。

楊瑞芬指出，林道坍陷路段重新開闢道路，前兩天剛鋪設好，預計5月7日復園，初期採調適性營運，受限於園區水量不足，每日管制500人入山，其中200位名額是「高雄市六龜觀光協會」套裝行程遊客，其餘300人開放一般民眾上網預約，入園前15日至「藤枝國家森林遊樂園入園網站」申請。