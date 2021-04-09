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健保委員名單終於出爐 除「萬年委員」臭名更換率4成6

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
每二年為一任期的健保委員，去年底到任，原訂年初就該有新的委員名單，但長期被批評健保委員是「萬年委員」，也讓健保委員名單一度難產，直到2天前才正式定案，今正式對外公布。圖／本報資料照片
每二年為一任期的健保委員，去年底到任，原訂年初就該有新的委員名單，但長期被批評健保委員是「萬年委員」，也讓健保委員名單一度難產，直到2天前才正式定案，今正式對外公布。圖／本報資料照片

每二年為一任期的健保委員，去年底到任，原訂年初就該有新的委員名單，但長期被批評健保委員是「萬年委員」，也讓健保委員名單一度難產，直到2天前才正式定案，今正式對外公布；健保會執行秘書周淑婉表示，此次委員任期因名單出爐較晚，任期約1年8個月，不過先前也有類似情形，不過為了回應各界的意見，今年的健保委員更換率達到46.2％，為有史以來最大幅度的調整。

周淑婉表示，健保委員總計39人有18人為新聘人選，過去健保委員常被詬病是「萬年委員」，批評違反規定，其實依照規定是以連任一次為原則，並不是以連任一次為限，此次更換率達到46.2％，也是衛福部長陳時中為了回應各界的意見，健保委員的名單主要是由各單位推薦，並由部長圈選決定。

周淑婉表示，健保委員不建議一次全部更換，畢竟健保議題仍有一定的門檻，此次部長也希望持續就任的委員可以傳承經驗，帶領新委員一同討論健保議題。

周淑婉表示，健保委員名單出爐後，最快4月30日召開會議，各界關注的部分負擔調整，目前並未看到健保署有相關提案欲向健保委員會諮詢；首次會議的主要工作，仍是討論7月的評鑑工作規畫、110年度的健保總額範圍，以及排定未來的工作計畫。

難產許久的健保委員名單今對外發布，39位委員中有18位為新聘委員，更換率達46.2％。圖／擷取自衛福部健保會
難產許久的健保委員名單今對外發布，39位委員中有18位為新聘委員，更換率達46.2％。圖／擷取自衛福部健保會

健保 衛福部

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