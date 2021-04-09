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嘉南療養院推出「心理演劇」 患者角色扮演治療效果佳

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院推出「心理演劇」，團體治療效果佳。圖／院方提供
嘉南療養院推出「心理演劇」，團體治療效果佳。圖／院方提供

衛福部嘉南療養院社工科引進「心理演劇團體治療」，前年起結合藥癮示範中心發展跨專業訓練、閱讀心理演劇理論，聘請心理劇專業師資實作指導，院內治療師導演技巧日益純熟，對改善患者病情大有助益。

心理劇療法是美國心理學家莫雷諾創始、身心靈整合的「行動取向」心理治療模式；心理劇舞台串起過去、現在和未來，主角在其中演出自己的生命故事。社工科請來心理劇實作及教學師資如台大心理師陳怡君、執業資深社工師韓青蓉指導。

社工科主任吳淑玲表示，他們導演的心理劇中，一位長期有割腕問題的女性病友擔任主角，娓娓道出對祖母的歉疚及自責，治療師導演引導主角自我啟發，看見祖母對自己的祝福及理解，並利用角色創作，讓原本看不見自我價值的主角覺察周遭的肯定和力量，雖已流逝的人生不可能重來，心理劇卻能賦予生命不同的意義；戲劇結束後，舞台下的團體成員分享自己相似經驗和鼓勵的話語，在不分析不批評的團體氛圍裡，只有滿滿的支持。

院長吳文正說，心理演劇參與者重新詮釋自己的生命經驗，並感受如何在其中成長、受困和蛻變；院方去年進行7場心理劇訓練，參與團體成員和治療師都有莫大的感動，今年將在急性病房進行，期待參與的病友都能在心理劇中「看見生命的祝福，勇敢踏上復原之路。」

嘉南療養院推出「心理演劇」，團體治療效果佳。圖／院方提供
嘉南療養院推出「心理演劇」，團體治療效果佳。圖／院方提供
嘉南療養院推出「心理演劇」，團體治療效果佳。圖／院方提供
嘉南療養院推出「心理演劇」，團體治療效果佳。圖／院方提供

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