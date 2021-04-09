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2名6歲童發燒腹瀉！原來都有養小烏龜 真相大白了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳敏恭（左）說明，烏龜排泄物糞便帶有沙門氏菌，孩童若接觸烏龜或飼養環境後，不徹底洗手，可能造成急性腸胃炎。圖／衛福部台中醫院提供
醫師陳敏恭（左）說明，烏龜排泄物糞便帶有沙門氏菌，孩童若接觸烏龜或飼養環境後，不徹底洗手，可能造成急性腸胃炎。圖／衛福部台中醫院提供

6歲郭姓男童今年3月初因發燒腹痛，一天腹瀉8次，另一名6歲徐姓女童也因發燒、腹痛及腹瀉、伴隨嘔吐、食慾下降等就醫，經衛福部台中醫院小兒科醫師陳敏恭診治，抽絲剝繭排除旅遊史、接觸史及食用不潔食物等發現，這二名病童的家中最近都養小烏龜當寵物，這時才真相大白，趕緊採集患者糞便進行細菌培養，發現了沙門氏菌，所幸經過治療，2名病童都健康出院。

陳敏恭說，2名病童共同特點，都是飼養小烏龜，因為烏龜體型小，孩子們容易放在手裡跟它互動，而沙門氏菌通常存在於健康的爬行動物和兩棲動物的消化道，家中飼養小烏龜看似健康又乾淨，但其糞便就帶有沙門氏菌，孩童若接觸烏龜或飼養環境後，不徹底洗手，可能經由糞口感染，造成急性腸胃炎。

陳敏恭指出，沙門氏菌潛伏期約1至2天，感染常見於食用被汙染的牛奶、雞蛋、蛋製品，通常會出現腹瀉、腹痛、發燒、嘔吐等症狀，偶爾出現血便、頭痛、關節痛，嚴重甚至脫水、休克，若是5歲以下的兒童、65歲以上成人及免疫系統較弱的人，有可能併發嚴重的腦膜炎、骨髓炎等。

他提醒家長，平常應多注意孩童與飼養動物互動情形，如發現兒童有嘔吐、腹瀉或發燒等病症並同時飼養有烏龜等兩棲動物，應儘速就醫治療，以免導致嚴重的併發症。

醫師陳敏恭說明，烏龜排泄物糞便帶有沙門氏菌，孩童若接觸烏龜或飼養環境後，不徹底洗手，可能造成急性腸胃炎。圖／衛福部台中醫院提供
醫師陳敏恭說明，烏龜排泄物糞便帶有沙門氏菌，孩童若接觸烏龜或飼養環境後，不徹底洗手，可能造成急性腸胃炎。圖／衛福部台中醫院提供

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