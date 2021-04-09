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4歲男童右側腹股溝發現鼓起未就醫 1年後疼痛不適

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院泌尿科簡維弘醫師指出，小兒疝氣是常見手術，恢復期相當快，建議家長多注意小朋友腹股溝是否有鼓起的症狀。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院泌尿科簡維弘醫師指出，小兒疝氣是常見手術，恢復期相當快，建議家長多注意小朋友腹股溝是否有鼓起的症狀。圖／衛福部苗栗醫院提供

4歲楊姓男童的右側腹股溝1年前發現鼓起突出物，家長考量他年紀小且無明顯症狀而未就醫，直到近來他的右側腹股溝疼痛才到衛福部苗栗醫院就醫，泌尿科醫師診斷為腹股溝疝氣，病童的哥哥之前也曾因疝氣在苗醫接受過手術，醫師詳細說明開刀治療計畫後，家長立即決定接受手術，當天住院完成疝氣修補術，術後病童恢復佳，第2天就開心出院返家。

苗栗醫院泌尿科醫師簡維弘表示，根據文獻小兒疝氣發生率約6%，男生發生率約為女生5倍。小兒疝氣多為胚胎發育過程中，殘留下來未消失的管袋狀腹膜（解剖名稱「鞘狀突」），由腹膜沿著精索或卵巢圓韌帶的旁邊延伸出腹壁，因此造成腹腔至腹股溝（或陰囊）有個相通的通道，腹內的器官如腸子、卵巢或大網膜，可藉由這個通道突出腹股溝，甚至掉到陰囊。

簡維弘指出，小兒疝氣可能沒任何症狀，只在腹股溝處輕微突起，多半發生在運動、大哭、大叫、用力咳嗽等腹壓增加時，通常只要身體平躺，腹部不用力，大部分可自行縮回腹腔，但必須特別注意，如果腸子掉進疝氣囊的時間過久，將會使腸子卡在疝氣囊內導致腸道阻塞，若卡住的時間過久，還有可能引發腸道壞死而致命，不可輕忽。

「疝氣」是小兒科常見疾病之一，只是孩子年紀還小不會表達，家長可從鼠蹊部觀察，若發現有硬塊，應先平躺放鬆試著讓突起物縮回，若發現硬塊持續凸起，應儘速就醫。臨床上對小兒疝氣治療已非常成熟，通常小兒疝氣開刀考量幼兒無法配合，必須全身麻醉，術前要禁食6至8小時，避免麻醉誘導時嘔吐造成吸入性肺炎；手術約20至30分鐘可完成，術後傷口貼美容膠固定，約一周可痊癒，術後不需服用抗生素，只需視情況給予口服止痛劑即可，呼籲家長平時要多注意小朋友腹股溝是否有鼓起的症狀，若發現應儘速就醫治療。

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