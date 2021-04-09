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2年近5百人簽預立醫療決定 成醫與診所首度合作推門診

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
成大醫院開設預立醫療照護諮商門診2年多，讓民眾對生命末期有自主權，至今已有將近5百人簽下預立醫療決定書。圖／成大醫院提供
成大醫院開設預立醫療照護諮商門診2年多，讓民眾對生命末期有自主權，至今已有將近5百人簽下預立醫療決定書。圖／成大醫院提供

生命的最後一哩路要如何選擇？成大醫院開設預立醫療照護諮商門診2年多，讓民眾對生命末期有自主權，至今已有將近5百人簽下預立醫療決定書，希望自己和家人都不要因疾病照護太辛苦，「走得有尊嚴」，成醫為推展到社區並考量基層診所對民眾的可近性，近日與王肇陽診所簽訂首家醫療合作案，讓平常忙碌的上班族也方便諮詢。

依據病人自主權利法規定，具完全行為能力者，可在參與預立醫療照護諮商門診後簽署預立醫療決定，日後若被診斷為5大臨床條件，包括末期病人、不可逆轉的昏迷、永久植物人、極重度失智，以及其他經中央主管機關公告的重症，醫療團隊可依預立醫療決定，終止、撤除、施行或不施行維持生命治療和人工營養及流體餵養，或是交由預先指定的醫療委任代理人決定。

負責支援王肇陽診所的成醫家庭醫學部醫師王維理指出，陳小姐目睹親友久病臥床，相當辛苦，一直想預先為自己往後人生做打算，但無法配合成醫的門診時間，所以轉到診所諮商，完成自己的預立醫療決定。

成醫護理團隊表示，到門診諮詢並簽下預立醫療決定書，多數是因照顧重病或長期臥床患者的家人，也有罹患罕見疾病的患者；亨丁頓舞蹈症為家族遺傳疾病，曾有一整個家族7、8人共同來諮詢，從20多歲到80歲都有，有人願意填，有人則保留態度。

目前預立醫療照護諮商門診尚未有健保給付，屬於自費門診，並要有2名見證人陪同，其中一人要二等親內的親屬，曾有見證人原本只是來「見證」，結果聽完諮商也簽了決定書。

成大醫院每周二、五下午開設預立醫療照護諮商門診，王肇陽診所預立醫療照護諮商門診的時間則是周二上午、周四晚上，也可因應民眾需求另做安排。

成大醫院 患者

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