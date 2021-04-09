新生兒登記不用親跑區公所！5項戶籍登記即起可上網申辦

內政部今天表示，即日起出生登記等五項戶籍登記，只要符合申辦資格，就能使用自然人憑證在家上網申辦，不必再出門往來奔波。

這五項戶籍登記分別為出生登記（新生兒與父、母同戶）、法院判決（調解、和解）認領登記、父母協議未年子女權利義務行使負擔登記、監護登記（法定及委託監護）、原住民身分及民族別登記；登記網址為https://www.ris.gov.tw/app/portal/834 。

內政部表示，民眾只要符合申辦資格，就可以用自然人憑證透過網路提出申請，登記事項應備文件，例如出生證明書或法院文件，都不須再提供。其中出生登記、認領登記等涉及子女從姓約定事項，可由當事人間書面約定文件拍攝或掃描上傳，戶政事務所受理後就會進行查證審核，無誤後直接辦理登記。

內政部表示，完成登記後，戶所會用電子郵件通知申請人，民眾可依照自己方便的時間，至全國任一戶政事務所，辦理戶口名簿換發及國民身分證換證。

內政部表示，這項戶政便民措施，除了可以節省民眾臨櫃辦理所需的時間及交通成本，更可以避免逾期罰鍰的問題，歡迎多加利用。民眾如欲查詢申辦進度，亦可至內政部戶政司全球資訊網查詢。