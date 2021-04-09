婦人吃素雞塊噎到昏厥 幸好隔壁就是醫院救回一命

清明連假期間，基隆一名婦人陪同母親至基隆一寺廟參拜後留下用膳，卻不慎噎到昏厥倒地，左側額頭也因撞擊地面導致出血，寺廟工作人員撥打119報案，救護車將婦人迅速送抵僅有幾步之遙的衛生福利部基隆醫院急診救治，救回一命，日前已經出院。

婦人到院時意識不清，基隆醫院急診醫護發現為呼吸道有異物哽塞，導致昏厥，因為就在隔壁，及時送醫急救及排除異物，恢復生命徵象，卡住的食物是類似素雞塊的食物。急診主治醫師劉裔同進一步檢查，發現江婦有吸入性肺炎，建議留院接受治療，以利後續觀察與診治。

所幸婦人在醫護照護下，迅速恢復身體健康，僅剩額頭傷口仍需換藥，日前出院返家休養，基隆醫院院長林慶豐與主治醫師蔡富順醫務秘書探視關懷。

婦人的母親相當感謝基隆醫院，女兒才能順利撿回一命，放心帶女兒返家。林慶豐叮囑飲水或進食時，應盡量細嚼慢嚥，避免發生異物哽塞及減少嗆咳，以降低吸入性肺炎發生之風險。

林慶豐提醒民眾，如遇旁人發生噎到、導致呼吸困難時，可施以哈姆立克法協助排除異物；若病人因異物哽塞失去意識、甚至停止呼吸時，請盡速尋求119協助，並讓病人平躺改進行心肺復甦術（CPR）急救，直到病人吐出異物、恢復呼吸，或救護人員抵達為止。