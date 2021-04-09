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5月降雨偏少機會很高 彭啟明：6月才會逐步回到正常

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
彭啟明說，東北部及東半部下了雨，南部的屏東也有雨，不過西半部仍相當乾，今天整天持續涼涼的，周末開始逐步回溫到下周二。近期兩三周仍無較大雨勢的機會。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
彭啟明說，東北部及東半部下了雨，南部的屏東也有雨，不過西半部仍相當乾，今天整天持續涼涼的，周末開始逐步回溫到下周二。近期兩三周仍無較大雨勢的機會。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天天氣整天都是東北風的天氣，北部東半部較陰沉，中南部穩定，北部溫度16-21度，中南部16-27度。

這波東北風的降雨會持續到周六的上半天，周六下半天開始東北風減弱，逐漸轉為東風到東南風，降雨將會趨緩，西半部轉為多雲到晴的天氣，不過吹東風，受到地形影響，東半部仍會有持續陣雨。

彭啟明說，改吹東風，東半部雲量會較多，反而陰沉偶雨，溫度上不去，西半部從北到南溫度也會回升。預計清晨溫度會比目前回溫不少，可以到20度以上，中午高溫都有機會接近或超過30度，由於這波溫度較高，靠山區有些熱力不穩定的條件發生，中南部山區有下雨的機會，這離大規模的午後雷陣雨仍有差距，但還是期待能夠多一點。

彭啟明表示，吹東風的環境將持續到下周二，下周三開始再度轉為偏東北風，仍有微弱鋒面接近，溫度再度轉涼，會有幾天顯著的涼涼的降溫，北部及東半部較為明顯，這波離較大規模的鋒面有段距離，是典型的春天鋒面，和能夠解渴的梅雨鋒面差距很大。

他說，而目前預測到5月中下旬前，台灣附近除了東半部外，西半部都是偏少的降雨，5月偏少的機會很高，6月才會逐步回到正常，要有長期抗旱的準備。

而最近傳的颱風消息，彭啟明說，颱風仍存在電腦的預測模式當中，最快可能要到下周二、周三才有低壓生成發展，現在說什麼都還太早，但若以現在的各種預測來看，仍以往北或往菲律賓走的機會較高，很難為台灣西半部帶來顯著降雨，接近台灣機率很低，從歷史的颱風來看，要接近台灣的颱風也偏少，這個季節要靠這個颱風解決旱象，可能性非常低。

彭啟明 颱風

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