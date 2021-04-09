北部雨下到明天 吳德榮：歷史上4月颱路徑3種類型

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明天下午北部及東半部局部雨，北海岸降雨較明顯；中南部雲量略增、山區有局部短暫雨的機率；北台灣濕涼，其他地區氣溫稍降。此波迎風面的降雨，並無法紓解背風面桃園以南的旱情。今天北部14至19度，中部16至28度，南部17至30度，東部16至26度。

明晚起北部漸好轉；東半部及山區仍有局部短暫雨。周日至下周二西半部晴時多雲、氣溫回升；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。

下周三起大氣呈現短波活動的型態，變化周期更短，北部及東半部易降雨，期間又有短暫空檔交替出現；下周三鋒面影響，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率。

下周四、周五的天氣，由於變化頻仍，模式又會不斷調整，需再觀察。

民眾期待4月颱解旱，吳德榮說，最新模式10天的模擬路徑顯示，美國(GFS)模擬在帛琉東側北上，歐洲(ECMWF)則是模擬抵達菲律賓中部，兩者差異甚大，且持續調整中。

吳德榮表示，由於4月台灣上空仍盛行西風，故歷史上4月颱路徑顯示，大致呈現3種類型的路徑，第1類在台灣東側已經迴轉，第2類穿過菲律賓繼續西進，第3類穿過菲律賓再迴轉；第1、2類離台皆甚遠，部分第3類路徑則離台甚近，看似有威脅，其實在北轉過程，颱風已受到高層西風及低層冷空氣的破壞，強度迅速減弱。

吳德榮說，自1958年起至2020年，氣象局雖曾經發布4個警報； 但其實1911至2020年、110年來只有1個4月颱勉強符合侵台定義。以氣候統計而言，4月颱侵台是很不容易的、機率極低，若盼望它來紓解乾旱，恐怕是期待越高，失望越大。