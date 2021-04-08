環保署嚴管營建空汙 毒物醫：PM10危害至少有6項

為降低營建工程懸浮微粒，環保署預告加嚴工程空污管制辦法，預估實施後，每年PM10將減量3415公噸。臨床毒物科醫師指出，PM10與PM2.5主要差別在於顆粒大小，可能誘發氣喘，導致肺部發炎、肺癌、心肌梗塞、心律不整及腦部退化等，顆粒上可能還帶有重金屬、戴奧辛、多環芳香烴等有毒物質，研究顯示，恐與「失智症」有關。

環保署指出，營建工程排放的空氣污染物以懸浮微粒（PM10）為主，約占全國各污染源排放量的15%，且由於營建工程開發基地常位於民眾生活環境周遭，以往施工期間，民眾經常對空氣污染排放陳情。

PM10是空氣中直徑小於等於10微米的顆粒物，包括煙霧、灰塵、油煙、鹽、酸和金屬；汽車和工業排放的氣體等，在大氣中發生化學反應時，也會間接形成顆粒物。

台北榮總內科部臨床毒物科主治醫師楊振昌表示，PM10與PM2.5主要差別在於顆粒大小，可能誘發氣喘，導致肺部發炎、肺癌，還可能罹患心血管相關疾病，如心肌梗塞、心律不整等，甚至導致腦部退化，他指出，已有研究顯示，「失智症」與PM10有關。

楊振昌表示，顆粒上可能還有「附帶物質」，如重金屬、戴奧辛、多環芳香烴等有毒物質，「從哪裡來會影響帶什麼」，交通工具燃燒排放之氣體，或境外移入等非燃燒因素狹帶的有毒物質都不同，其他污染來源也會不同。

楊振昌進一步指出，PM10瀰漫在空氣，也會流動，不只周邊的人會影響，急性狀況恐導致呼吸道發炎、氣喘發作、鼻子發炎，樂見政府擬加嚴管制空污物質，「對全民是好事」。

預防PM10的方法與預防PM2.5的方法沒有什麼不同，楊振昌說，民眾出門盡量搭乘大眾交通工具，減少相關氣體排放量，空氣品質不好時，應避免戶外運動，有心肺疾病者減少外出，若要外出，務必要戴好口罩，也可於家中使用空氣清淨機淨化空氣。